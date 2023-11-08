Karekod teknolojisi KOBİ’leri güçlendiriyor

Barkodlar, özellikle ürün takibi ve envanter yönetimi gibi alanlarda yaygın olarak kullanılmış olsa da, karekodların çok daha fazla avantaj sunması nedeniyle bu teknolojiye olan ilgi artıyor. Günümüzde Türkiye'de üretilip satışa sunulan veya yurtdışından ithal edilen ticari ürünlerin iç pazarda kolaylıkla dolaşımının sağlanması ya da ihracat amacıyla farklı ülkelere gönderilen ürünlerin takibinin yapılabilmesi, GS1 Türkiye'nin sunduğu barkod hizmetiyle gerçekleşiyor. Perakende, tekstil, ilaç, kozmetik, hızlı tüketim malları, elektrikli ev aletleri ve daha birçok sektöre yönelik olarak birçok farklı hizmet sunduklarını dile getiren GS1 Türkiye Genel Müdürü Elif Bilgehan Müftüoğlu, GS1 oluşumuna ve Türkiye'deki faaliyetlerine ilişkin olarak şu bilgileri aktardı: "1960'ları gösteren filmlerde market çalışanlarının etiket tabancası taşıdığını görürdük. Bu tabancanın oluşturduğu külfeti kaldırma fikri, GS1'in hikâyesini başlatıyor. İlk kez 1974'te GS1 ürün numarası taşıyan sakız paketi kasada taranıyor ve bu tarama, modern alışveriş deneyiminin başlangıcı oluyor. GS1 (GlobalStandartlar1), 1973'te Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulan Evrensel Ürün Kodlama ile 1977'de Belçika'da kurulan Avrupa Mal Numaralandırma Örgütü'nün 2005'te birleşmesiyle oluşan, 117 ülkede faaliyet gösteren bir oluşum."Müftüoğlu "Ülkemizde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde 1988'de Milli Mal Numaralandırma Merkezi kuruldu, sonrasında 2015'te GS1 Türkiye ismini alıp, 2017'den itibaren TOBB'un kurucusu olduğu vakıf tüzel kişilik altında faaliyet gösteriyor. Bugün herhangi bir mağazadaki raflarda bulunan ürünlerin yüzde 99'unda barkodlarımız bulunuyor. Bu barkod numaraları, dünyada her gün 10 milyar kez taranıyor, yani 10 milyar kez kasalar- da bip sesi duyuluyor. Ürün Verisi Yakalama Hizmeti'nin devamı olarak 2027'de KareKod'a geçeceğiz" dedi. Elif Bilgehan Müftüoğlu, açıklamalarını şu bilgilerle sonlandırdı: "Dönüşümle birlikte ambalaj üzerindeki bilginin yanı sıra üretim bilgilerinden seri numarasına, hammadde bilgilerinden varsa karbon emisyon ölçümüne kadar pek çok bilgiyi tek bir kodun içine gömebileceğiz."