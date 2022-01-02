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Giriş Tarihi: 3.1.2022

Karesi Millet Bahçesi gün sayıyor

Karesi Millet Bahçesi gün sayıyor
KARESİ Belediyesi hazırladığı projeler ile kentin sosyal, kültürel ve sanatsal yaşamına zenginlik katmaya devam ediyor. Başkan Dinçer Orkan'ın projeleri arasındaki Karesi Millet Bahçesi'nde sona yaklaşıldı. Karesi Belediyesi, Paşaalanı, Toygar ve Maltepe Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan alanda Millet Bahçesi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yaklaşık 38.000 m2'lik fonksiyonlu alanın içerisinde; çocuk oyun alanları, macera parkuru, skate park, fitness aletleri, açık spor alanı, koşu ve yürüyüş parkuru ile gençlerin vakit geçirebileceği, ders çalışabileceği, Belediye koordinasyonunda düzenlenecek kurslara katılabileceği bir kompleks de bulunuyor. Millet Bahçesi, Karesililerin tüm ihtiyaçlarını karşılarken, nefes almalarını sağlayacak.
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Karesi Millet Bahçesi gün sayıyor
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