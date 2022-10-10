KARGOMsende e-ticaret şirketlerini buluşturdu

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği ekim ayı yönetim kurulu toplantısı KARGOMsende ev sahipliğinde gerçekleşti. Türkiye'nin 81 iline hizmet sunan yeni nesil dağıtım şirketi KARGOMsende, kurumun 60 yıllık gazete dağıtım ağı tecrübesini de arkasına alarak, uçtan uca dijital e-ticaret kargo alt yapısı ile sektöre kattığı yenilikleri aktardı. ETİD Başkanı Emre Ekmekçi konuşmasında pandemi döneminde e-ticaret yapan şirket sayısının üç katına çıktığını ve e-ticaret kargosunun mükemmel müşteri deneyiminin çok önemli bir parçası olduğunu söyledi.KARGOMsende Genel Müdürü Cem Hakan Özyiğit ise "Değerli üyelerimiz ile e-ticaret ve kargo sektörü üzerine fikir alışverişinde bulunmanın şirketimize güç kattığına, ayrıca sektörü olumlu anlamda değiştirdiğine ve dönüştürdüğüne inanıyorum" dedi.