Karma Ekonomik Komisyon eşbaşkanları belli oldu

Türkiye'nin bazı ülkelerle imzaladığı anlaşmaların öngördüğü ikili ticari ve ekonomik konuların en üst ve kapsamlı düzeyde ele alındığı "Karma Ekonomik Komisyon" toplantılarının düzenlenmesinde uyulacak esaslar ile toplantılara başkanlık edeceklerin belirlendiği Cumhurbaşkanlığı genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Komisyon toplantılarına başkanlık edeceklerin isimleri, genelge ekinde şöyle yer aldı: