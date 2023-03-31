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Giriş Tarihi: 31.3.2023 14:02

Kars’ta ihracat azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in verilerine göre Kars’ta 2023 yılı Şubat ayında bir önceki yıla oranla ihracat yüzde 70,8 azalırken, ithalat ise yüzde 92,5 azaldı.

İHA
Kars’ta ihracat azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye'de Şubat ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 6,4 azalırken, ithalatın yüzde 10,1 artı.

TÜİK Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerde Kars'ta ihracat 2023 yılı Şubat ayında 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 70,8 azalarak 0,1 milyon dolar, ithalat ise yüzde 92,5 azalarak 0,03 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ağrı'da ihracat yüzde 19,0 azalarak 3,1 milyon dolar, ithalat ise yüzde 78,1 artarak 14,1 milyon dolar artarken, Iğdır'da ihracat yüzde 18,8 azalarak 6,0 milyon dolar, ithalat ise yüzde 54,3 azalarak 1,1 milyon dolar olarak gerçekleşirken, Ardahan'da ihracat 2023 yılı Şubat ayında 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 36,1 azalarak 0,3 milyon dolar, ithalat ise yüzde 52,2 artarak 0,003 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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Kars’ta ihracat azaldı
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