Kars’ta yeni hastanenin temelleri atıldı

Tabii arz ve talep dengesi her zaman mühimdir, serhat şehrinin en büyük avantajı sadece komşu illerle olan irtibatı değil, komşu ülkelerle olan irtibatıdır. Eğer komşu ülkeleri de içine alan bir hizmet yelpazesine bu hastanemizi açabilirsek bu Kars ilimiz için de büyük bir kazanç olacaktır diye düşünüyorum. Aslında bunun için fırsat şu anda Türkiye'nin elinde. Türkiye sağlık alanında tüm dünyada marka olarak kendini tescil ettirmiş durumda. Artık sadece mağdur olan sağlık hizmeti zayıf olan ülkelerden değil, batı ülkelerinden de rahatlıkla hasta kabul eden bir ülke konumundayız. Bu açıdan bu Kars bölge hastanemizin sadece bölge illerine değil, bölge ülkelerine de hizmet eden büyük bir hastane olacağı konusunda hiçbir şüphem yok."