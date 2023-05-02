Kars’ta yeni hastanenin temelleri atıldı

Kars'ta yapım ihalesine 2021 yılında çıkan Kars Bölge Hastanesi için temel atma töreni gerçekleştirildi. Bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacak olan hastane, 1 milyar 719 milyon liraya mal olması beklenirken 2 yıl içinde ise tamamlanacak. 500 yataklı devlet hastanesi, toplamda 141 dönüm açık 140 dönüm kapalı dönümlük araziye kurulacak.
Hastane içinde 18 ameliyathane, 43 yeni doğan yoğun bakım ünitesi, 18 çocuk yoğun bakım ünitesi, 56 yetişkin yoğun bakım ünitesi ve 4 acil yoğun bakım ünitesi bulunacak. 138 polikliniğin bulunacağı hastanede toplamda 500 yatak yer alacak. Kars'ta temeli atılan bölge hastanesi ile birlikte Gürcistan, Azerbaycan, İran gibi ülkelerden de çok sayıda hastanın gelmesi bekleniyor. Şehrin ve bölgenin sağlık turizmi açısından önemli bir rol üstelenecek olan hastane, çevre illerden de binlerce vatandaşa şifa olacak.
SON 20 YILDA 500'ÜN ÜZERİNE YENİ HASTANE YAPILDI
Kars 500 Yataklı Bölge Hastanesini yapılacağı alanda temel atma töreni yapıldı. Törene kent protokolünden birçok isim katıldı. Törene katılan Sağlık Bakan Yardımcısı Prof.Dr.Sabahattin Aydın, hastanenin başlamasında ki aksaklıklara açıklık getirdi. Aydın, çok hızlı bir şekilde yol alınacağını ifade ederek şunları söyledi; "20 yıldır Sağlık Bakanlığında görevde bulunuyorum. Görevde bulunduğum süre içinde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki iktidarlar boyunca tüm Türkiye'de 500'ün üzerinde ya yeni hastane yapıldı ya da mevcut hastane yenilendi. Bu açıdan bakıldığında yatırım programına alınmış olan 500 yataklı Kars bölge hastanesinin bugüne kadar gecikmiş olması da biraz üzüntümüz bizim.2021 yılından beri ihale ediliyor olmasına rağmen elde olmayan nedenlerle bugüne kadar gecikti.
Aslında ilk ihaleyle bu yatırım başlayabilseydi bugün açılışını yapıyor olacaktık büyük bir ihtimalle. Bu açıdan biraz buruk bir açılış töreni yaptığımızı düşünüyorum. Ancak şunu da ifade edeyim ki; Ocak'ın 20'sinde ihale yapılmış, iki hafta önce sözleşmesi yapılmış ve daha bir hafta önce yer teslimi yapılmış olmasına rağmen bugün yoğun bir şekilde inşaata başlanmış olması bizim için ciddi bir umut kaynağı. En kısa zamanda tamamlanıp açılacağını ümit ediyorum. İnşallah açılışında da birlikte olma şerefini burada paylaşmış olurum sizlerle."
BÖLGE ÜLKELERDEN GELENLER, KATKI SAĞLAYACAK
Temeli atılan hastanede konforun üst düzeyde olduğunu söyleyen Bakan Yardımcısı Aydın, yurt dışından gelecek olan hastaların kente katkı sağlayacağını ifade etti. Aydın; "Eskiden yatak başına 50-60 metre bir kapalı alan tasarlanırken bugün 150-200 metrelik alanlara ihtiyacımız var. Çünkü hastalar sadece muayene olup gittikleri yerler değil hastaneler, artık tedavi ünitelerimiz son derece karmaşık, son derece teknoloji, yoğun binalardan bahsediyoruz. Öyle ki artık yeni inşa ettiğimiz hastanelerin hemen hemen tamamı neredeyse akıllı binalar halinde inşa ediliyor. Tabii binalara esas can veren, ruh veren içinde çalışanlarıdır.
Tabii arz ve talep dengesi her zaman mühimdir, serhat şehrinin en büyük avantajı sadece komşu illerle olan irtibatı değil, komşu ülkelerle olan irtibatıdır. Eğer komşu ülkeleri de içine alan bir hizmet yelpazesine bu hastanemizi açabilirsek bu Kars ilimiz için de büyük bir kazanç olacaktır diye düşünüyorum. Aslında bunun için fırsat şu anda Türkiye'nin elinde. Türkiye sağlık alanında tüm dünyada marka olarak kendini tescil ettirmiş durumda. Artık sadece mağdur olan sağlık hizmeti zayıf olan ülkelerden değil, batı ülkelerinden de rahatlıkla hasta kabul eden bir ülke konumundayız. Bu açıdan bu Kars bölge hastanemizin sadece bölge illerine değil, bölge ülkelerine de hizmet eden büyük bir hastane olacağı konusunda hiçbir şüphem yok."