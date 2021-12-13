Kartepe’de yılbaşı rezervasyonları artıyor

Sapanca Gölü ile İzmit Körfezi'nin aynı anda seyredilebildiği Samanlı Dağları'nın 1600 rakımlı zirvesinde kurulu Kartepe Kayak Merkezi'nde yılbaşı öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı.

Kartepe Kayak Merkezi Genel Koordinatörü Korhan Oymak, AA muhabirine, yılbaşında menü ve eğlence programıyla misafirlerine keyifli bir gece yaşatacaklarını belirterek, "Bu sene yemeği çeşitlendirdik, açık büfe yaptık. Altı çeşit ana yemeğimiz var. Tabii bunun içinde yılbaşının değişmez yemeği hindi de olacak." diye konuştu.

Oymak, yemeğin ardından konser programı olacağını söyledi.

Otelde en küçüğü 2 ve en büyüğü 5 kişilik toplam 300 oda ile 1200 yatak olduğu bilgisini veren Oymak, "Yılbaşı tatili için fiyatlar kişi başı günlük 2 bin-2 bin 500 lira arasında değişiyor. Tüm hazırlıklarımız tamam, şu anda doluluk oranımız yüzde 70'lerde. Önümüzdeki hafta sonu rezervasyonlarımızın kapanacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"SEZON YILBAŞINDAN ÖNCE AÇILACAK"

Sezonun yılbaşından önce açılacağını dile getiren Oymak, şöyle devam etti:

"İki hafta önce ilk kar yağışımızı aldık. Genelde ilk yağan kar erir. Bu hafta da çarşamba veya perşembe günü kar yağışı bekliyoruz, kalıcı olacak. Muhtemelen hazır olan 18 pistimizi 15 gün içerisinde açarız. Yılbaşında kayakseverler kayak yapabilecekler. Tatilcilerimiz ellerini çabuk tutsunlar, kararlarını çabuk versinler. Son haftaya kaldıklarında biz de sıkıntı yaşıyoruz. 'Yer yok' demek çok kötü bizim. Yılbaşından sonra da ünlü sanatçılar sahne alacak. Hafta sonları etkinliklerimiz devam edecek."

Oymak, Kartepe Kayak Merkezi'ndeki tüm tesislerin tek bir firma tarafından işletildiğini aktararak, bundan dolayı koordinasyon kabiliyetlerinin çok güçlü olduğunu vurguladı.

Bu yıl telesiyej ve teleskilerin halatlarını değiştirdiklerini ve tüm bakımlarını yaptıklarını anlatan Oymak, "18 pistimiz, 3 telesiyej, 5 teleskimiz var. İlk öğrenenler, orta seviye kullanıcılar ve profesyoneller için pistlerimiz var. En uzun pistimiz 7,5 kilometre, en kısa pistimiz 800 metre." şeklinde konuştu.

Oymak, "Avrupa'nın en büyük" kayak odalarından birine sahip olduklarını belirterek, "Her türlü malzemeyi bulabilirsiniz. Kiralama hizmetimiz ve outdoor satışlarımız var. Kayak odamızda 26 kayak eğitmenimiz var." dedi.

Kuzey Marmara ve İstanbul-İzmir Otoyolu'nun tamamlanmasının ardından Kartepe'ye ulaşımın daha da kolaylaştığına değinen Oymak, şunları kaydetti:

"İstanbul'dan 1-1,5 saatte gelebiliyoruz. Otele gelen üç farklı yol var, hepsi asfaltlı. Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılmasıyla İstanbul'dan buraya geliş 1 saate kadar düştü. Ankara'dan da 2,5 saatte gelebiliyor misafirlerimiz. Bursa'dan da çok misafir alıyoruz. Yeni yollarla 1,5 saatte ulaşabilirler."

Oymak, yapımı tamamlanan Kuzey Marmara Otoyolu ile İstanbul-İzmir Otoyolu'nun ziyaretçi sayısı bakımından katkısını hissetmeye başladıklarını sözlerine ekledi.