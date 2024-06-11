Kartlı ödemede %10 artış kayıtdışını %6 aşağı çekiyor

1984'TE pazara giren küresel ödeme hizmetleri şirketi Visa, Türkiye'de 40'ıncı yılını kutladı. Şirketin Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, dijital ödemelerin kayıtlı ekonominin itici güçlerinden biri olduğunu belirterek, "Türkiye için yaptığımız bir araştırmada dijital ödemelerdeki yüzde 10'luk artışın ekonomide yüzde 6'lık bir büyüklüğü kayıt altına almayı sağladığını gördük. Visa'nın getirdiği uluslararası işlerlik ile turistler de 40 yıldır Türkiye'de ödemelerini güvenle gerçekleştiriyor. Yabancı Visa kartlarıyla yapılan ödemeler, her yıl milyarlarca dolar değerinde döviz girişi sağlıyor" dedi. Mümin, Türkiye'nin kart adedinde Visa'nın Avrupa'daki ikinci büyük pazarı olduğunun da altını çizdi.