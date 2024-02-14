Kartta komisyon kalksın 2 litreyi bedava verelim

Akaryakıt istasyonları ile bankaların kredi kartı komisyonları üzerinden uzun süredir devam eden sıkıntıya çözüm önerisi "nakit alım" oldu. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu'na (BDDK) yaptığı çağrıda hem vatandaşın cebini rahatlatacak hem de kendileri açısından kredi kartı komisyonunu ortadan kaldıracak bir çözüm önerisinde bulundu.Aktaş, nakit ödemelerde yüzde 3'lük kart komisyonunu almayarak bir depoda vatandaşa 2 litre benzini bedavaya verebileceklerini, diğer türlü kartlı ödemelerde ise "hizmet bedeli fişi" keserek komisyonun vatandaş tarafından karşılanmasını talep etti. Aktaş, bankaların hiçbir iş yapmadan kendilerine ortak olduklarına dikkat çekerek, "İstanbul'u baz aldığımızda bayi ile dağıtıcıya nakliye ve KDV dahil kalan brüt oran yüzde 9.67'dir. Dağıtıcılarla en adil dağılım olan yüzde 50-50 paylaşımda bayiye 4.83 brüt oran kalıyor. Yüzde 3.36'sını bankaya komisyon olarak verdiğimizde elimizde yüzde 1.47 kalıyor. Yani 1000 TL'lik akaryakıt alışverişinde 14.7 TL bayilere kalıyor. Bu durum artık dayanılamaz bir boyuta geldi" diye konuştu.