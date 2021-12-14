Kasım ayı konut satış istatistikleri açıklandı: Yüzde 59 arttı!

Türkiye genelinde kasımda 178 bin 814 konut satışı gerçekleştirildi. Kasımda satılan konut sayısı, ekime göre yüzde 30,14, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 59 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı Kasım'da geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 59 artarak 178 bin 814 oldu.

Kasım'da satılan konut sayısı, Ekim'e göre de yüzde 30,14 arttı. Ekim'de 137 bin 401 konut satılmıştı.



KONUT SATIŞINDA EN BÜYÜK PAY İSTANBUL'UN

Satış sayıları bakımından İstanbul, 31 bin 706 konut satışı ve yüzde 17,7 ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 17 bin 117 konut satışı ve yüzde 9,6 payla Ankara, 11 bin 116 konut satışı ve yüzde 6,2 payla İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller 36 konutla Hakkari, 65 konutla Ardahan ve 98 konutla Bayburt oldu.

Ocak-Kasım döneminde ise konut satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,2 azalarak, 1 milyon 265 bin 353'e geriledi.