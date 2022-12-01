Kasım kampanyaları ile şirketler satış rekoru kırdı

Yoğunbir indirim furyasının yaşandığı kasım ayında firmalar satış rekorlarına ulaştı. Kasım kampanyalarında Trendyol platformundan 11 milyon kişi, 127 bin satıcıdan, 71 milyon adetin üstünde ürün satın aldı. İşletmeler satışlarını normal zamana göre 4 kat artırırken, bin 42 kadın girişimci ilk kez satış yaptı. Kampanyalarda sağlanan indirimler ile 2 milyar lira müşterinin cebinde kaldı. Satış ve ciro rekoru kıran bir diğer platform ise Hepsiburada oldu. Şirketin verdiği bilgilere göre kasımda siparişler bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.7 kat arttı. Böylece aylık rekor satış hacmine ulaşıldı. Platform üzerinde bu dönemde 207 bin farklı kampanya düzenlendi. Satılan ürün adedi 30 milyona ulaşırken indirimli alışveriş yapanlar 907 milyon TL tasarruf etti.