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Giriş Tarihi: 19.2.2023 16:56

Katar, başka ülkelerin yardımlarını da Türkiye'deki depremzedelere ulaştırıyor

Katar'a ait kargo uçakları, başka ülkelerden yardımları da "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere ulaştırıyor.

AA
Katar, başka ülkelerin yardımlarını da Türkiye’deki depremzedelere ulaştırıyor

Katar'ın Türkiye Büyükelçiliği Twitter hesabından yapılan açıklamada, Katar Hava Kuvvetlerinin C-17 uçaklarının Katar-Türkiye hava koridorunda gerçekleştirdiği insani yardım uçuşları ile Ürdün-Türkiye hattındaki çadır transferinin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada buna ek olarak Katar'ın kargo uçakları aracılığıyla Almanya'dan Türkiye'ye acil ihtiyaç malzemelerinin depremzedelere ulaştırılması konusunda da destek verdiği kaydedildi.

Büyükelçilik daha önceki açıklamasında Ürdün'deki BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinden, Türkiye'nin Amman Büyükelçiliğinin gayretleriyle temin edilen çadırların Türkiye'ye nakli için Katar Hava Kuvvetlerine ait uçakların tahsis edildiğini duyurmuştu.

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Katar, başka ülkelerin yardımlarını da Türkiye'deki depremzedelere ulaştırıyor
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