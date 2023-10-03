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Giriş Tarihi: 3.10.2023 15:56 Son Güncelleme: 3.10.2023 16:13

Katar’da görkemli açılış!

Ev tekstili sektörünün gözde markası Doqu Home’un  yeni mağazası Katar’ın başkenti Doha’daki en büyük alışveriş merkezinde açıldı.

Katar’da görkemli açılış!

Türkiye'de modern tarzı ve zengin ürün koleksiyonlarıyla tanınan ev tekstili markası Doqu Home, yurtdışında da önemli bir yatırım gerçekleştirdi.

Katar'ın en büyük alışveriş merkezi olan Place Vendome Mall'daki mağazanın açılışına T.C. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, T.C. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Cumhuriyeti Doha Büyük Elçisi Dr. Mustafa Göksu, iş dünyasının temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Place Vendome Mall içerisinde toplam 420 metrekare kapalı ve 200 metrekare açık alana sahip olan yeni mağazada ev tekstili ürünlerinin yanı sıra grup markalarından olan İstikbal Yatak ve Gümüşsuyu Halı ürünleri de yer alıyor.

Halihazırda İstikbal, Bellona, Mondihome ve Doqu Home münhasır mağazaları ile 1700'ü aşkın noktada tüketiciyle buluşan Doqu Home yurtdışı mağaza yapılanmasını da hız kesmeden sürdürüyor.

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Katar’da görkemli açılış!
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