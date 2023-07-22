Katar’la çip üssü önemli adım

Katıldığı televizyon programında gündeme dair soruları yanıtlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye'nin yollarında binden fazla Togg seyahat ediyor. Bu sayı artacak" diye konuştu. Yeni kurulacak çip üssü hakkında detayları da paylaşan Kacır, şunları kaydetti: "Bir otomobilde binden fazla çip var bugün. Küresel pazar çok hızlı büyüyor. Bu gösterilen çip Türkiye'nin üretimidir. Bu çipin kg değeri 388 bin dolar. Çok değerli. Uluslararası anlaşmaya imza attık. Katar'la yeni bir çip üssü kuracağız. Bu önemli bir adım. Türkiye'ye yeni biz kazanım getirecek. Çip endüstrisinde milyar dolar seviyesinde bir yatırıma ihtiyacımız var. Bunun için de çok önemli görüşmeler yapıyoruz."