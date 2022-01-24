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Giriş Tarihi: 25.1.2022

Katılım bankaları da aktif rol oynayacak

Katılım bankaları da aktif rol oynayacak
DÖVIZDEKİ aşırı dalgalanmayı sona erdiren Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı'nda katılım bankalarının da aktif rol oynaması bekleniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Aralık 2021 tarihinde açıklanan duyuruya istinaden, döviz ve altın cinsinden mevduat/katılma fonlarının vadeli Türk lirası mevduat/ katılma hesaplarına dönüşmesi uygulamasıyla amaçlanan mevduat/katılma fonu içerisindeki Türk lirası payının artırılması, bankacılık sistemi ve finansal istikrar için önem büyük önem taşıyor. Yapılacak uygulama ile tasarruflarını Türk lirası olarak değerlendirecek ve döviz ile altın hesaplarındaki birikimlerini Türk lirasına dönüştürecek katılım bankaları müşterileri, "Kur ve Altın Kuru Korumalı TL Katılma Hesaplarını" 3, 6, 12 ay vadeli olarak katılım finans kuruluşlarından açabiliyor. Vade sonunda kur getirisinin, kâr oranı getirisinden az olması halinde, Kur Korumalı TL Katılma Hesabı kâr paylaşım oranı üzerinden sadece kâr payı getirisi alınacak. Kur değişim oranı hesap üzerindeki kâr payı oranından daha yüksek olması durumunda ise, kâr payı oranı ve kur değişim oranı arasındaki fark hesaba aktarılacak. Ayrıca kur korumalı hesaplardan elde edilecek getirinin üzerinden alınan gelir vergisi stopaj oranı sıfırlandı.

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Katılım bankaları da aktif rol oynayacak
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