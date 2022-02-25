Katılım bankaları payı % 15’e çıkacak

CUMHURBAŞKANLIĞI Finans Ofisi'nin Katar Finans Merkezi
'yle işbirliği içinde düzenlediği webinar, 20 Türk fintek şirketi ve 3 katılım bankasını Katarlı yatırımcılarla buluşturdu. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Necip Fazıl Kaymak, Türk fintek şirketlerinin yaratıcı ve yenilikçi çözümlerine ve Katar ile Türkiye arasındaki işbirliği imkânlarına dikkat çekerek; 2016 yılında 12 milyon dolar olan Türkiye'nin yıllık fintek yatırımının 2021 yılında 64 milyon dolara yükseldiğini vurguladı.
TEKNOLOJİDE AKTİF ROL
Etkinliğin ikinci günü ise Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Murat Ali Çengelci
'nin açılış konuşması ile başladı. Çengelci, Türkiye'nin 2020 yılı itibarıyla yüzde 7.2 olan katılım bankacılığı payını 2025'e kadar yüzde 15'e çıkarmak istediklerini dile getirerek, Türk katılım bankalarının dijitalleşmeye ayak uydurarak yakın zamandaki önemli gelişmeleri ve teknolojileri benimsemede aktif bir rol oynadığını belirtti. Türkiye'nin hem katılım finans hem de fintek alanında önemli bir potansiyel taşıdığına değinerek iş ortaklıklarının önemine vurgu yaptı. Webinar, Katar Finans Merkezi Finansal Sektör Ofisi Müdürü Henk Hoogendoorn
, Qatar Development Bank
yetkilisi Ahmed Ebaidullah
ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği yetkilisi Sevcan Ekmen'in konuşmalarıyla devam etti.