Katılım Finans Kuruluşları Birliği kuruluyor

AK Parti, katılım finans kuruluşlarına dönük düzenlemeler getiren ve Türkiye Katılım Finans Kuruluşları Birliği kurulmasını öngören yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklif şu değişiklikleri içeriyor.STANDARTLARA UYGUN: Teklif kapsamında yapılan düzenlemelerle katılım finans sistemini kurumsal bir yapıya kavuşturmak, geliştirmek, finansal istikrara katkı sunulması, katılım finans faaliyetinde bulunan kuruluşların faaliyetlerinin ve sundukları hizmetlerin katılım finans esas ve standartlarına uyumunun sağlanması amaçlanıyor.İZİNSİZ KURUM OLMAYACAK: Katılım finans kuruluşları dışında hiçbir gerçek veya tüzel kişi doğrudan veya dolaylı olarak faaliyet gösteremeyecek.3 KİŞİLİK KOMİTE: Katılım finans kuruluşları bünyelerinde, faaliyetlerinin katılım finans esas ve standartlarına uygunluğunu sağlamak üzere karar almak ve değerlendirme yapmakla görevli asgari 3 üyeden oluşan bir danışma komitesi kurulacak BİRLİK KURULUYOR: Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olarak kamu tüzel kişiliğine haiz, idari ve mali özerkliğe sahip Türkiye Katılım Finans Kuruluşları Birliği kurulacak.TÜRK MODELİ KFSK: Yasa ile Katılım Finans Standartları İhtisas Kurulu da oluşturuyor.Düzenlemenin gerekçesinde kurul için "Türkiye'ye özgü bir model ortaya konuluyor" denildi.ALIM-SATIM VE KİRALAMA: Katılım finans kurumları, mezkur yasalarda tanımlanan faaliyet konularının yanı sıra finansman işlemlerinde alım, satım, ortaklık veya kiralama yöntemlerine de kullanabilecek.