Katılım sigortacılığında Türkiye modeli

SİGORTACILIK
ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), katılım sigortacılığında Türkiye
modelinin esaslarını belirledi. SEDDK tarafından yayınlanan duyuruya göre, Türkiye modelinin asgari çerçevesinde sözleşmenin hibe esaslı olması, vekalet gibi ücretlendirme, mudaraba gibi kâr paylaşım yöntemleri belirlenmesi, sermayedar fonlarının ayrıştırılması ve tüzel kişilikli fon kurulması da öngörülüyor. SEDDK Başkanı Türker Gürsoy
, önceki hafta yaptığı açıklamada katılım sigortacılığının öncelikli alanlarından biri olduğunu belirterek, "Türkiye'ye özgü, yenilikçi, tutarlı ve kolay uygulanabilir bir mevzuat altyapısı oluşturarak katılım sigortacılığı ve emeklilik uygulamalarının süratle büyüyebileceği bir zemin oluşturduk. Önümüzdeki dönemde katılım esaslı sigortacılık BES'in geliştirilmesi ve pazar payının artırılması önceliklerimiz arasında. Bu anlamda katılım sektörüne yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı sermayedarlara katılım mevzuatı ile gerekli teşvik sağlanacak" dedi.
DÖRT ŞİRKET GİRECEK
GÜRSOY, "Faize duyarlı vatandaşlarımızı sigorta güvencesi ile tanıştırmak bizim için önemli bir gelişim alanı. Bu yönde de ilginin her geçen gün arttığını görmek bizleri mutlu ediyor. Bu konuda da kısa sürede öncü ve önemli adımlar atmayı başardık. Türkiye'ye özgü, yenilikçi, tutarlı ve kolay uygulanabilir bir mevzuat altyapısı oluşturarak katılım sigortacılığı ve emeklilik uygulamalarının süratle büyüyebileceği bir zemin oluşturduk" değerlendirmesinde bulundu. 2022 yılında da yeni katılım şirketlerinin sektöre girmesi bekleniyor. Mevcut durumda pencere usulüyle faaliyet gösteren dört şirketin katılım esaslı sigorta
şirketi kurma yönündeki ruhsat çalışmaları devam ediyor.