Katma değerli tarımda istihdam katlanıyor

Katma değeri yüksek tarımın en önemli çıktılarından olan gıda takviyelerinde Türkiye önemli bir üs haline geldi. Sağlıklı beslenmede gıda takviyelerinin tüketimi tüm dünyada hızla artarken, gıda takviyesi üreticileri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, TÜBİTAK ve üniversiteler işbirliğiyle geliştirdiği ürünlerle, dünya devleriyle küresel rekabete başladı. Bu firmalardan biri olan Aksuvital, üniversiteler ve TÜBİTAK ile yaptığı işbirliği istihdamı yüzde 100 artırdı. 2017 yılında kurduğu kendi AR-GE merkezini kuran Aksuvital, 2023 yılında bilimsel araştırmalara 1.1 milyon dolarlık yatırımla Türkiye'nin öncü kuruluşlarından biri olmayı başardı. Aksuvital Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aksu "Sektörün ilk yerli AR-GE merkezini 8 yıl önce faaliyete geçiren kurum olduk. Konusunda uzman, 2 tıp hekimi, kimyager, eczacı, gıda ve ziraat mühendisleriyle çalışıyoruz" dedi.