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Giriş Tarihi: 6.11.2022 11:10 Son Güncelleme: 6.11.2022 11:19

Kayısı çekirdeği ihracatından milyon dolarlık gelir

AA
Kayısı çekirdeği ihracatından milyon dolarlık gelir

Malatya'dan yılın 10 aylık döneminde 3 bin 963 ton tescilli kayısı çekirdeği ihraç edilerek, 14 milyon 677 bin dolar gelir elde edildi.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, kentte yetiştirilen kayısının ihracat açısından önemli bir tarım ürünü olduğunu söyledi.

Kayısının meyvesinin de ürününün de ekonomik değer teşkil ettiğine işaret eden Özcan, "Çekirdek çok kıymetli bir ihracat ürününe döndü. Bu yılın ekim ayında 648 ton kayısı çekirdeği (iç) ihraç ederek, 2 milyon 113 bin dolar gelir elde ettik. Çekirdek ihracatındaki en önemli faktör Amerikan bademi. Amerikan bademi kabuklu çerez grubunda rekoltesi çok yüksek olan ürünlerden biri. Ancak kayısı çekirdeği her fırsatta Amerikan bademinin en önemli rakibi oluyor" diye konuştu.

Çekirdek fiyatlarının pazarda değişkenlik gösterdiğini aktaran Özcan, şunları kaydetti:

"İlk 10 ayda 3 bin 963 ton kayısı çekirdeği ihracatına karşılık 14 milyon 677 bin dolar gelir elde etmişiz. Yıl sonuna kadar çekirdek ihracatını iyi bir noktaya taşımak için mücadele ediyoruz. Amerikan bademindeki fiyatların gerilemesinden dolayı çekirdek ihracatımızda kısmi gerileme yaşanabiliyor. Ancak gelirler bölümüne baktığımızda hiçbir sıkıntı yok. Çekirdekte bizim için en önemli alıcılarımız Almanya ve İtalya."

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Kayısı çekirdeği ihracatından milyon dolarlık gelir
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