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Giriş Tarihi: 15.11.2021

Kayıt dışı etil alkol satışına önlem

Kayıt dışı etil alkol satışına önlem
TIBBİ amaçlı etil alkolün tüketiciyi cezbeden ve alkollü içki izlenimi veren cam ambalajları, 5 litrelik siyah mat plastik ambalaja dönüştürüldü ve alkollü içki ambalajlarına benzerlikleri ortadan kaldırıldı. Etil alkolün tüketiciye yasa dışı satışını engellemek amacıyla satış kanallarına sınırlama getirildi ve kullanım amacına da uygun olarak sadece Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsat almış ecza depoları aracılığıyla son tüketici olan hastane ve eczane gibi sağlık kuruluşlarına ulaştırılması planlandı. Öte yandan, tüketicilerin bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşturulabilmesi için kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içinde yoğun bir ekip çalışması yürütüldü. Etil alkolün gıda amaçlı perakende olarak satılamayacağına, yasa dışı yollarla temin edilen alkolün tüketiminin güvenilir olmadığına yönelik bir kamu spotu hazırlandı. ANKARA
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Kayıt dışı etil alkol satışına önlem
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