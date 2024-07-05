Kayıt dışı için 900 müfettiş sahada

Hükümet kayıt dışılıkla mücadele için kolları sıvadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 900 iş müfettişi ile sahaya indi. 19 sektördeki işyerlerinde teftişler başladı. Ulusal market, restoran, konaklama, tekstil, maden, çağrı merkezi, geri dönüşüm ve tarım sektörleri çalışma süreleri, fazla çalışma, genel ve hafta tatilinde yapılan çalışmalar, ücret ve izin gibi çalışma koşullarına yönelik inceleniyor. İş sağlığı ve güvenliği yönünden ise maden, inşaat, metal, gıda, tekstil, kauçuk, plastik, mineral, geri dönüşüm ve depolama sektörleri ile büyük endüstriyel kazaların olabileceği endüstriyel tesisler teftiş ediliyor.Kayıt dışılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayan bakanlık, "2023'te gerçekleştirilen teftişlerde, 315 milyon lira işçi alacağının ve 160 milyon lira kamu alacağının ödenmesi temin edilerek, mevzuata aykırılık tespit edilen iş yerlerine 435 milyon lira idari para cezası uygulandı. 2024 yılının ilk yarısında gerçekleştirilen teftişlerde ise 132 milyon lira işçi alacağının ve 37 milyon lira kamu alacağının ödenmesi sağlanarak, mevzuata aykırılık tespit edilen iş yerlerine 212 milyon lira idari para cezası uygulandı" açıklaması yaptı.