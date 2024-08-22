Kayıt dışı istihdama 1 milyar 73 milyon lira ceza

Kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında, sahte iş yeri ve sahte sigortalılara yönelik denetimlerini sürdüren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), "Sahte Sigortalılık ve Sahte İş Yeri Takip Platformu" üzerinden bu alandaki çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kurum, Türkiye genelinde bu yılın ocak-temmuz döneminde 71 bin 456 iş yerini denetledi. Denetimlerde, 11 bin 172 kişinin kayıt dışı çalıştırıldığı tespit edilirken, sigortasız işçi çalıştıran işletmelere toplam 1 milyar 73 milyon lira ceza kesildi. 1.407 iş yerinin "sahte" olduğu belirlenirken, 47 bin 766 kişinin sigorta primlerinin de sahte iş yerleri üzerinden yatırıldığı ortaya çıktı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kayıt dışı istihdamda 1 puanlık azalmanın, yüzde 34.5 prim oranına göre yıllık yaklaşık 27.1 milyar liralık gelire karşılık geldiğini kaydetti.