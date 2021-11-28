Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Kayıtlı drone sayısı 55 bini aştı
Giriş Tarihi: 28.11.2021

Kayıtlı drone sayısı 55 bini aştı

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Kayıtlı drone sayısı 55 bini aştı
Türkiye tüm dünyada özelikle Baykar Holding tarafından geliştirilen İHA ve SİHA'lar ile savunma alanında yeni bir dönemin kapısını aralarken, bu alandaki başarılar vatandaşların ilgisini de bu yöne çekti. Türkiye'de eylül ayı itibarıyla İHA pilot lisansına sahip vatandaş sayısı rekor kırarak 567 bin 65 olurken, İHA sayısı ise 55 bin 725'e yükseldi. İHA eğitimi veren kuruluşların sayısı ise 54'e ulaştı. Şehir dışı ve yasak bölgeler hariç hem ticari hem de hobi amaçlı uçuşlar serbest olurken şehir içi, meskûn mahal, kalabalık yerler, askeri bölge, havalimanı gibi yerlerde drone kullanılması için izin alınması gerekiyor. Drone talimatına göre, kayıtlı insansız hava araçlarının yerden yüksekliği 120 metreyi geçemiyor. Yatay mesafede ise bu uzunluk 500 metre olarak biliniyor.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
Kurumlara “anadili gibi” makine çevirisi yapıyor
Kurumlara “anadili gibi” makine çevirisi yapıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayıtlı drone sayısı 55 bini aştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA