Kayıtlı drone sayısı 55 bini aştı

Türkiye
tüm dünyada özelikle Baykar Holding
tarafından geliştirilen İHA ve SİHA'lar ile savunma alanında yeni bir dönemin kapısını aralarken, bu alandaki başarılar vatandaşların ilgisini de bu yöne çekti. Türkiye'de eylül ayı itibarıyla İHA pilot lisansına sahip vatandaş sayısı rekor kırarak 567 bin 65 olurken, İHA sayısı ise 55 bin 725'e yükseldi. İHA eğitimi veren kuruluşların sayısı ise 54'e ulaştı. Şehir dışı ve yasak bölgeler hariç hem ticari hem de hobi amaçlı uçuşlar serbest olurken şehir içi, meskûn mahal, kalabalık yerler, askeri bölge, havalimanı gibi yerlerde drone kullanılması için izin alınması gerekiyor. Drone talimatına göre, kayıtlı insansız hava araçlarının yerden yüksekliği 120 metreyi geçemiyor. Yatay mesafede ise bu uzunluk 500 metre olarak biliniyor.