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Giriş Tarihi: 30.7.2024

Kaynakçının maaşı bankacıyı geçti

Kaynakçının maaşı bankacıyı geçti
İstanbul Ticaret Odası Stratejik Araştırmalar Merkezi (İTOSAM) tarafından "İstihdamı Kazanmak: Firmaların Çalışan İstihdamında Yaşadığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri" başlıklı rapor yayımlandı. İstihdam raporunda anket yapılan firmaların görüşlerine de yer verildi. İmalat sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın 'vasıflı usta' bulmanın çok zor olduğunu, bu nedenle kriterleri gevşetmeye başladıklarını dile getirdiği belirtilen raporda, "Öyle ki 'usta kaynakçı' 10 yıllık bir bankacıdan daha yüksek maaş almaktadır" denildi.
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Kaynakçının maaşı bankacıyı geçti
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