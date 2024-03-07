Kayseri Büyükşehir’den 122 milyon liralık GES yatırımı

Türkiye'de yenilenebilir enerji üretiminde her gün yeni yatırımlar yapılırken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bu kapsamda 2023 yılında önemli projelere imza attı. KASKİ, yüksek enerji tüketimli tesislerinin enerji ihtiyaçlarını yenilenebilir enerjiden karşılamak üzere geçtiğimiz yıl 2 Güneş Enerji Santrali inşa etti.

YILDA 11 MİLYON KW ELEKTRİK ÜRETİLECEK

Kayseri genelinde 'Sağlam altyapı sağlam gelecek' sloganı ile KASKİ'nin çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürdüğünü belirten Başkan Büyükkılıç, yüksek enerji tüketimli tesislerinin enerji ihtiyaçlarını yenilenebilir enerjiden karşılamak için çalıştıklarını belirterek; "Boğazköprü 103,9 milyon TL değerindeki Güneş Enerji Santrali işletmeye alındı. Çevre dostu proje sayesinde yılda yaklaşık 30 milyon TL kazanç sağlanacak. Üretilecek elektrik sayesinde, çevre sağlığı korunarak karbondioksit salınımı azaltılmış olacak. Kurulu gücü 6 bin 500 kWp/h olan santralin üretim kapasitesi 5 bin kWe/h olup, yılda yaklaşık 11 milyon kWe elektrik üretimi sağlanacak. Diğer yandan Hacılar ilçemizde 18 milyon 944 bin TL maliyet ile ikinci GES tesisini inşa ettik. 10.000 m² alanda hizmet verecek olan ve kurulu gücü 860 kWp/h, üretim kapasitesi 750 kWe/h olan tesis sayesinde yılda 4,5 milyon TL değerinde 1 milyon 650 bin kWe elektrik üretimi gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Üretilen enerji KASKİ'miz bünyesindeki tesislerde kullanılacak. Dolayısıyla ihtiyaç duyulan enerjinin önemli bir bölümü buradan karşılanacak. GES projesi ile enerji kaynaklarını çeşitlendiren KASKİ'miz yenilenebilir enerji kullanarak çevreye olan duyarlılığını bir kez daha ispatlamış oldu. Memleketimize hayırlı olsun. Amacımız, kentimiz genelinde GES projelerinin sayısını çoğaltarak hem çevreyi korumak hem de enerji maliyetlerini azaltarak tasarruf elde etmek" diye konuştu.