Kayseri stadına enerji geldi!

Kayseri'nin sanayi devi Erciyes Anadolu Holding'in yenilenebilir enerji alanındaki güçlü yatırımı RHG EnerTürkEnerji, Kayserisporstadyumuna isim sponsoru oldu.

Kayseri'nin eğitim, sağlık, kültür ve spor yaşamını her dönem farklı projelerle destekleyen holding, İstikbal Mobilya ve HesKablo markalarıyla da Kayserispor'undestekçisi olmuştu.

33 bin kişi kapasitesiyle Kayseri'de futbol severlerin buluşma noktası olan stadyuma 3 yıl isim sponsorluğu yapacak olan RHG EnerTürk Enerji, Türkiye çapında yenilenebilir enerji santralleri ile tanınıyor.

Hidroelektrik, Rüzgar ve Güneş enerjisi alanında toplam kurulu gücü 534 MW olan ve önümüzdeki dönemde bu gücü 849 MW'açıkarmayı planlayan RHG EnertürkEnerji aynı zamanda Türkiye'de Elektrikli Araç Şarj Ağı İşletmeciliği lisansını ilk alan firmalar arasında yer alıyor.

RHG EnerTürkEnerji Stadında gerçekleştirilen imza törenine AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı -Genel Başkan Yardımcısı, Kayseri Milletvekili ve KayserisporOnursal Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Doç. Dr. Alpaslan Baki Ertekin, KayserisporBaşkanı Berna Gözbaşı, RHG EnertürkEnerji Genel Müdürü Murat Aksu ve çok sayıda davetli katıldı.

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