Kayseri’de içme suyuna 28 milyon lira yatırım

Sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temininden, yeni sondaj kuyuları ve kuyu binası yapılması, kanalizasyon hatlarının iyileştirilmesinden atık suların arıtılmasına kadar her türlü altyapı hizmetini büyük bir titizlikle sürdüren KASKİ Genel Müdürlüğü, 28 milyon 287 bin 923 TL'lik içme suyu yatırımı yaptı.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR KULLANIMINI ÖNEMSİYORUZ"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, içme suyunu kentin her bölgesine memba kalitesinde ulaştırabilmek için sürekli yeni projeler ürettiklerini belirterek, Kayseri'yi daha yaşanabilir yapıya kavuşturmak için altyapı yatırımlarının önemini bildiklerini kaydetti. Tarih boyunca yaşam kaynağı olan suyun, sürdürülebilir kullanımını planlamanın önemini bildiklerini, bununla birlikte modern altyapı çalışmalarıyla kesintisiz bir hizmet sunma hedefiyle çalıştıklarını kaydeden Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi:

"Özellikle küresel ısınmanın tüm dünyada etkisini artırmasıyla suyun önemi daha da arttı. İçme suyuna erişimin her geçen gün daha da zorlaştığı bir dönemden geçiyoruz. KASKİ'miz kayıp-kaçağı önlemenin yanı sıra kaynak sularını da koruma altına alıyor. Çok şükür Kayseri'mizde içme suyu ile ilgili her hangi bir problemimiz yok. Bunun yanı sıra altyapı kavramına giren bütün hizmetleri vatandaşımıza ulaştırma noktasında da en başarılı iller kategorisinde üst sıralardayız. İçme suyu altyapısını çok önemsiyoruz. Hızla değişen ve her geçen gün yönetim ilkesinin öneminin arttığı günümüzde, başarıyı sürekli kılmanın yolunun üretmekten geçtiğini çok iyi biliyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl hem merkezde hem de ilçelerimizin tamamında yeni şebeke hatları imalatı gerçekleştirdik. Diğer yandan işlevini yitiren, ekonomik ömrünü tamamlamış hatlar ise yeni nesil malzemeler ile revize edildi. Sağlıklı ve kaliteli içme suyu ilkemizden hiçbir zaman vazgeçmedik. Daha iyi, daha güzel, daha faydalı ne yapabiliriz diye de sürekli arayış içerisine girdik. Dolayısıyla depo yapımı için 25 milyon 315 bin 626 TL, kuyu binası için 2 milyon 26 bin 249 TL, sondaj kuyusu için ise 946 bin 48 TL olmak üzere toplam 28 milyon 287 bin 923 TL'lik yatırım yaptık. Yeterli mi elbette değil. 'Temiz Çevre ve Sağlıklı Yaşam' anlayışı ile altyapı çalışmalarımızı 2024 yılında da sürdürüyoruz"