Kayseri’de marketlere fahiş fiyat denetimi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, son dönemlerde özellikle temel gıda ürünlerinde artan fahiş fiyatların önlenmesi adına gramaj, etiket, stokçuluk ve fiyat denetimi yaptı. Ekipler, kent genelinde faaliyet gösteren iş yerlerinde, marketlerde ve alışveriş merkezlerinde '6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmelikleri' gereğince denetimler yapıyor.

Bu kapsamda il genelinde denetim yapan zabıta ekipleri, işletmelerde gıda ürünlerinde perakende satışa arz edilen ürünlerin etiketini veya fiyat tarifesini asıp asmadıklarını, eksik gramda ürün satıp satmadıklarını ve etiketteki fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığını kontrol etti. Yapılan bu denetimlerde tüketiciyi aldatmaya ve fahiş fiyattan satış yaparak haksız kazanç sağlamaya yönelik satış yapanlar hakkında ilgili kanun ve yönetmeliğe istinaden yasal işlem yapılmak üzere tespit tutanakları düzenlendi. Zabıta Daire Başkanlığı tüketiciyi aldatmaya ve haksız kazanç sağlayanlara yönelik denetimlerin artarak olarak devam edeceğini ifade etti.