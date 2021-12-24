Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Kayseri'de marketlere fahiş fiyat denetimi
Giriş Tarihi: 24.12.2021 15:15 Son Güncelleme: 24.12.2021 15:19

Kayseri'de marketlere fahiş fiyat denetimi

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de marketlere fahiş fiyat denetimi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, fahiş fiyat, gramaj haksızlığı yapanlar ve haksız kazanç sağlayan marketlerde denetim yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, son dönemlerde özellikle temel gıda ürünlerinde artan fahiş fiyatların önlenmesi adına gramaj, etiket, stokçuluk ve fiyat denetimi yaptı. Ekipler, kent genelinde faaliyet gösteren iş yerlerinde, marketlerde ve alışveriş merkezlerinde '6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmelikleri' gereğince denetimler yapıyor.

Bu kapsamda il genelinde denetim yapan zabıta ekipleri, işletmelerde gıda ürünlerinde perakende satışa arz edilen ürünlerin etiketini veya fiyat tarifesini asıp asmadıklarını, eksik gramda ürün satıp satmadıklarını ve etiketteki fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığını kontrol etti. Yapılan bu denetimlerde tüketiciyi aldatmaya ve fahiş fiyattan satış yaparak haksız kazanç sağlamaya yönelik satış yapanlar hakkında ilgili kanun ve yönetmeliğe istinaden yasal işlem yapılmak üzere tespit tutanakları düzenlendi. Zabıta Daire Başkanlığı tüketiciyi aldatmaya ve haksız kazanç sağlayanlara yönelik denetimlerin artarak olarak devam edeceğini ifade etti.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri'de marketlere fahiş fiyat denetimi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA