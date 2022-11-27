Kayseri’de üretici kadınlar kooperatif çatısı altında buluştu

Akdeniz iklimi ve karasal iklimin bir arada yaşandığı, zengin bitki örtüsüne sahip, elma üretiminin yaygın yapıldığı, Kapuzbaşı takım şelaleleriyle doğa turizminde adını duyuran Yahyalı'da, Vali Gökmen Çiçek'in girişimleriyle kadınların yeteneklerini geliştirmeleri, sosyalleşmeleri ve istihdama katkı amacıyla kooperatif kurulması için bir süre önce çalışma başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinin ilçede yer tahsis etmesiyle 7 üretici kadının öncülüğünde "Yahyalı Elma Çiçeği Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi" kuruldu.

Daha önce evlerinde bireysel üretim yapan kadınlar, burada yağlı boya tablodan hediyelik eşyaya, bölgeden topladıkları bitkilerden organik sabun ve sirke yapımına kadar birçok alandaki ürünlerini hem kooperatif binasında hem de internet üzerinden satmaya başladı.

Kısa sürede 17 üyeye ulaşan kooperatifte kadınlar, özellikle Yahyalı elmasından yaptıkları doğal sirkeyle marka olmayı hedefliyor.

"TÜM ÜRÜNLER DOĞAL"

Kaymakam Mehmet Kaya, AA muhabirine, turizm alanında önemli atılımların yapıldığı ilçede kadın kooperatifinin de kurulmasıyla kadın istihdamında önemli bir projeye imza atıldığını söyledi.

Projenin Vali Gökmen Çiçek'in önderliğinde hayata geçtiğini ve belediyenin de destek verdiğini belirten Kaya, "Yahyalı'da kurulan kooperatifin isminde elma çiçeğini ön plana çıkardık çünkü bölgemizde 100 bin tonun üzerinde elma rekoltemiz var. Yahyalı elması ülkemizde bilinen bir elma. 21 ülkeye ihraç ediyoruz" dedi.

Üreten kadınları kooperatifte bir araya getirdiklerini ve onların çalışkanlığıyla kısa sürede önemli miktarda satış yapıldığını ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

"Burada üreten kadınları bir araya getirdik, amacımız da buydu. Şu anda 17 üyesi var. Büyükşehir Belediyesi burada yer tahsis etti. Üretimlerini ferah, temiz bir mekanda devam ettiriyorlar. Zaten hepsi üreten kadınlardı. Bu işi bireysel olarak yapmış, alanlarında uzmanlaşmış kişilerdi. Kimi sabun kimi sirke üretiyor kimi el sanatlarında uzmanlaşmış çantalar üretiyorlar. İlçemizdeki bütün kadınların gönül rahatlığıyla gelip oturabilecekleri bir mekan oluşturduk."

Kaymakam Kaya, kooperatif binasını daha aktif kullanmayı planladıklarını, seri üretime konu olacak ürünler üzerinde yoğunlaşmayı düşündüklerini dile getirdi.

Üretimde devamlılığı sağlamak ve elmada markalaşan Yahyalı'nın ismini elma sirkesiyle de ön plana çıkaracak çalışmalar yapmayı planladıklarını anlatan Kaya, "İlk hedefimiz burada meşhur Yahyalı elmasının sirkesini seri üretmeyi düşünüyoruz. Yahyalı, iklimiyle havasıyla suyuyla güzel bir yer. Hem Akdeniz iklimini hem de karasal iklimi barındırıyor. Dolayısıyla zengin bir florası var. Yapılan tüm ürünler doğal. Bu sirkeler 6 ayda üretiliyor ve tamamen doğal olduğu için fermantasyon süresi 6 ay sürüyor. Amacımız kadın istihdamını artırmak" diye konuştu.

"ÜRETEN KADINLARA ÖNCÜLÜK YAPIYORUZ"

Kooperatif Başkanı Yeliz Kayserilioğlu da hediyelik eşya ve bitkilerden doğal ürünler yaptıklarını ve kafeterya kısmında da yeme içme hizmeti sunduklarını belirtti.

Kısa sürede 17 üyeye ulaştıklarını anlatan Kayserilioğlu, "Buradan önce halk eğitim kurslarına gidiyordum. Evde bir şeyler yapıp çevremize satıyorduk. Bizim için ekmek kapısı oldu. Şu anda kooperatif olarak üreten kadınlara öncülük yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kooperatif üyesi Zülfiye Yıldırım ise günlerinin dolu dolu geçtiğini, bir aydır hayatlarında çok şeylerin değiştiğini anlatarak, kısa sürede üretim alanlarını çoğalttıklarını ve çok büyük hedeflerinin olduğunu kaydetti.

Üyelerden Ayşe Sena da daha önce evde üretim yapıp çevresine sattığını belirterek, "Kooperatifin kurulacağını duyunca el işi yaparak katkı sağlayabilirim düşüncesiyle üye oldum. Çalışmayı çok istiyordum. Daha çok kendi işimi yapmayı istiyordum, ondan dolayı çok mutluyum. Şu anda ait olduğum yerde bulunduğumu düşünüyorum" dedi.