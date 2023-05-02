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Giriş Tarihi: 2.5.2023 13:56 Son Güncelleme: 2.5.2023 14:00

Kayseri'nin A400M gururu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ile birlikte retrofiti yapılan 4’üncü A400M Uçağının Türk Hava Kuvvetleri’ne Teslim Töreni’ne katıldı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’nin A400M gururu

ASFAD ile Airbus Defence and Space arasında yürütülen sözleşme çerçevesinde A400M uçaklarının retrofit işlemleri Kayseri 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde gerçekleşirken, retrofit işlemleri tamamlanan 4'üncü A400M Uçağının Türk Hava Kuvvetleri'ne Teslim Töreni gerçekleştirildi.

KAYSERİ'NİN ESERİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, törende yaptığı konuşmada, ticari, ekonomik ve askeri anlamda önemli bir adım atıldığını, bu çalışmanın Kayseri'nin eseri olduğunu söyledi. Yaşanan gelişmeleri, önemi, anlamı ve tarihi perspektifi bakımından TOMTAŞ ile birlikte değerlendirildiğinde Kayseri'nin havacılık ruhuna uygun bir gelişme olarak niteleyen Bakan Akar, bunun, sivil-asker hep beraber birleşmek suretiyle hem teknolojik hem de ekonomik ve askeri anlamda önemli bir adım olduğunu ve bu adımların devamının geleceğini vurguladı.

Bu konuda bilgi, görgü, istek, heyecan ve yeteneğin de bulunduğunu kaydeden Bakan Akar, Kayseri'de tayyarecilik kültürü olduğunu ve TOMTAŞ ile bu kültürün yaşatılacağını ifade ederek, gerçekleşecek çalışmalar ile ülke ekonomisine de çok ciddi katkı sağlanacağına işaret etti.

Bakan Akar, konuşmasında 4'üncü A400M Uçağının Türk Hava Kuvvetleri'ne hayırlı olmasını temenni ederek, "Dünyada sadece 4 merkezde yapılabilen ve en gelişmiş kargo uçaklarından olan A400M retrofit işlemlerinin Kayseri 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde gerçekleştirilmesi bizim için ayrıca gurur vesilesidir" dedi.

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Kayseri'nin A400M gururu
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