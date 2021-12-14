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Haberler Ekonomi Haberleri Kaza tespit tutanağı sorgulama 2021: Hasar tespit kaza tutanağı sorgulama nasıl ve nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 14.12.2021 09:32 Son Güncelleme: 14.12.2021 09:33

Kaza tespit tutanağı sorgulama 2021: Hasar tespit kaza tutanağı sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

Kaza tespit tutanağı sorgulama 2021: Hasar tespit kaza tutanağı sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

Kaza tespit tutanağı, trafikte en az iki aracın maddi olarak hasar gördüğü bir kazaya karışmaları sonucunda, iki tarafın anlaşarak sigorta şirketi ya da polis çağırmaya gerek kalmadan, kendi aralarında düzenlemesini yaptıkları tutanaktır. Yalnızca maddi hasarla sonuçlanan kazalarda, 01.04.2008 yılında itibaren sürücülerin anlaşarak kendi aralarında tutanak tanzim etmeleri mümkün hale getirilmiştir. Böylelikle trafikteki kaza sonrası beklemelerin, zaman kaybının ve birçok olumsuz etkenin önüne geçilmiştir. En önemlisi de tarafların bu tutanakları online olarak takip etmesi sağlanmıştır. Bu sistem sayesinde ‘araç hasar sorgulama’ (tramer kaza tespit tutanağı sorgulama), eğer bir kaza yaptıysanız ‘kaza tutanağı sorgulama’ ve ‘hasar tespit tutanağı sorgulama’ işlemlerinizi yapmanız mümkün.

Maddi hasara sebebiyet veren kazalardan sonra, tarafların hazırladığı Kaza Tespit Tutanakları, ilgili sigorta şirketlerinin hasar departmanına iletilmektedir. İlgili sigorta şirketi tutanağı ve kaza sonrası araçların durumunu belgelemek amacıyla çekilmiş olan fotoğrafları elektronik ortamda Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM)'ne iletir. SBM sistemine girilmesinden sonraki 3 iş günü içerisinde sigorta şirketi kendi kusur oranını değerlendirme amaçlı bir çalışma yapar ve bu oranlar %0, %50, %100 şeklinde belirlenir. Şirketlerin kendi aralarında mutabakata varmasının ardından dosya tamlanmış olur. Belirlenen 3 iş günü içerisinde bu mutabakata varılamaz ise dosya Kaza Kusur Değerlendirme Komisyonu'na iletilir ve komisyon 3 iş günü içerisinde dosyayı sonuçlandırır. Dosya sonuçlandıktan sonra ilgili kişilere dosyanın sonuçlandığına dair e-posta yoluyla veya cep telefonu üzerinden gerekli bilgilendirmeler yapılır.

'Kaza tespit tutanak sorgulama' işlemleri nasıl yapılır?

Kazaya karışmış olan taraflar, http://www.sbm.org.tr internet adresinden tutanaklarıyla ilgili bilgilere ulaşabilirler. İlgili siteye girdikten sonra 'hizmetler' menüsü içerisindeki 'Kaza Tespit Tutanağı Sorgulama ve İtiraz' adımından kusur oranlarını görüntüleyebilirsiniz...

E-devlet üzerinden de sorgulama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Kimlik doğrulama işlemi için T.C. kimlik numaranız ve e-devlet şifreniz ile giriş yapmanız gerekmektedir. Daha sonra 'hizmetler' menüsü içerisindeki 'kurum hizmetleri' sekmesine tıklayın ve 'Trafik ve Ulaşım' hizmetleri bölümüne giriş yapın. Buradaki menüde aşağı doğru inin ve 'Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi' alanından 'Trafik Poliçe ve Hasar bilgileri Sorgulama' linkine tıklayın. Buradan plakanızı girerek ilgili kayıtlara ulaşmanız mümkündür.

İlgili sigorta şirketleri arasındaki anlaşma ile belirlenmiş olan kusur oranlarınıza şikâyet etmek istiyorsanız, yeni ek bir takım evraklar ile 5 gün içerisinde sigorta şirketine başvuruda bulunabilirsiniz. Bu 5 günlük itiraz hakkını kullanmadığınız veya kullandığınız halde bu talebinize yanıt alamadığınız durumlarda, sizin ve karşı tarafın kusur oranına ilişkin itirazlarını Tahkim Komisyonu ve özel olarak hukuk yollarına başvurarak çözmeniz mümkündür. 'SBM hasar bilgi düzeltme işlemleriniz için de aynı internet sitesini (sigortam360 tutanak sorgulama) kullanabilirsiniz.

SMS ile sorgulama yöntemi

5664 uygulaması ile 'değişen parça sorgulama' işlemlerinizi aracısız bir şekilde kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Operatörünüz fark etmeksizin (Turkcell, Vodafone, Türk Telekom) telefonunuzun SMS bölümünden hasar geçmişlerini, araçla ilgili detay bilgileri, eksper raporuna göre değişmiş olan tüm parçaları öğrenebilirsiniz.

Araç detay bilgisi sorgulama için; 'DETAY' boşluk 'plakanızı' yazın ve 5664'e SMS gönderin. Böylelikle aracın markası, modeli, plaka değişim bilgisi, araç türü değişimi olup olmadığı, son sahiplik süresi, hangi illerde tescil kaydının olduğu, trafiğe çıkış tarihi vs. pek çok bilgi telefonunuza gelen SMS ile size ulaştırılacaktır.

Değişen parça sorgulama için; 'PARCA' boşluk 'plakanızı' yazın, boşluk 'kaza tarihini' yazın 5664'e SMS olarak gönderin. Araca ait eksper raporunda yer alan parça değişim bilgileri tarafınıza SMS ile bilgilendirilecektir.

5664 SMS sorgulama hizmeti ücretlidir ve ücretlendirmeler tüm operatörler için sorgulama başına 8,5 TL'dir.

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Kaza tespit tutanağı sorgulama 2021: Hasar tespit kaza tutanağı sorgulama nasıl ve nereden yapılır?
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