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Giriş Tarihi: 8.6.2023

Kaza yaparsan öde’ kaskosu çıktı

‘Kaza yaparsan öde’ kaskosu çıktı
Sigorta acentelerinin bir araya gelerek kurduğu AcnTURK, araç sahiplerine yeni ürününü tanıttı. 'Kaza Yaparsan Öde Kasko Sigortası'yla ilgili mottolarını "Hiçbir sigortalı ödemesi gerekenden daha fazla prim ödememeli" şeklinde belirleyen AcnTURK, yeni kasko poliçesi sayesinde, birçok kullanıcının gerekenden fazla poliçe primi ödemesinin önüne geçmeyi planlıyor. Araç sahiplerinin, teminatlarında eksiltme veya limitlerde azaltma yapmadan satın alabileceği ürün, kullanıcıdan ödeyeceği toplam prim miktarının önce yarısını ödemesini, kalanının yalnızca araç kaza yaparsa ödenmesini talep ediyor.
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‘Kaza yaparsan öde’ kaskosu çıktı
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