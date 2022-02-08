Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Kazakistan kripto para madenciliğinde vergi planını açıkladı
Giriş Tarihi: 8.2.2022 15:22 Son Güncelleme: 8.2.2022 15:23

Kazakistan kripto para madenciliğinde vergi planını açıkladı

AA
Kazakistan kripto para madenciliğinde vergi planını açıkladı

Geçen yıl, Çin'in kripto para madenciliğini yasaklama kararını açıklamasıyla sektör, komşu ülke Kazakistan'da hızla genişlemeye başlamıştı. Bugün, Bitcoin üretiminde dünya sıralamasında ikinci olan Kazakistan, kripto para madenciliğine yönelik vergi yükseltim planını açıkladı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev konuya ilişkin açıklamasında, "Devlet olarak 'beyaz' madenciliğe karşı değiliz. Sadece bu sektörde faaliyet göstermek isteyenlerin ruhsat sahibi olmaları, gelir beyan etmeleri ve vergi ödemeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bitcoin üretiminde dünyada ikinci sırada yer alan Kazakistan, kripto para madenciliğine yönelik vergiyi yükselteceklerini bildirdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, hükümetin genişletilmiş toplantısında yaptığı konuşmada, ülkesindeki dijital madenciliğin gelişimine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Tokayev, kripto para üretiminin sosyoekonomik duruma etkisinin minimum düzeyde olduğuna işaret ederek, "Kitlesel istihdam oluşturmuyor. Aynı zamanda söz konusu sektör birkaç bölgenin elektrik tüketimi kadar enerji sarf ediyor. Mevcut kilovat başına uygulanan tarife çok düşük." dedi



Bunun için kripto madenciliğine vergiyi yükselteceklerini söyleyen ve hükümete gerekli görevleri yerine getirme talimatı veren Tokayev, "Devlet olarak 'beyaz' madenciliğe karşı değiliz. Sadece bu sektörde faaliyet göstermek isteyenlerin ruhsat sahibi olmaları, gelir beyan etmeleri ve vergi ödemeleri gerekiyor." ifadesini kullandı.

Kazakistan, geçen yıl Bitcoin madenciliğinde yüzde 18,1 payla dünyada ABD'den sonra ikinci sırada yer almıştı.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kazakistan kripto para madenciliğinde vergi planını açıkladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA