Kazalar artıyor tutanaklar düşüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2023 yılında Türkiye'de 1 milyon 79 bin maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Ancak bu kazaların sadece 797 bininde kaza tespit tutanağı tutuldu. Bu da 281 binden fazla kazada tarafların tutanak tutmadığı anlamına geliyor. Son yıllarda trafikteki kaza sayıları artarken, kaza tespit tutanağı sayısında ciddi bir düşüş yaşandı. Geçtiğimiz yıllarda bu sayı 950 bin civarındayken, son üç yılda 700 bine kadar geriledi. Sürücülerin tutanak tutmaktan kaçınmasının başlıca nedeni ise sigorta primlerindeki artış olarak gösteriliyor. Sigortambir Sigorta Şubeleri Genel Müdür Yardımcısı Altan Akgül, "Sürücüler, kaza tespit tutanağı tuttuklarında sigorta primlerinin yükseleceğinden endişe ediyorlar. Bundan 3-4 yıl önce bir aracın sigorta primi, ortalama 700-800 lira civarındayken, parça fiyatlarının yükselmesiyle bu rakam şu anda 7.000-8.000 liralara kadar çıktı" dedi. Akgül, ayrıca araçların ikinci el piyasasındaki değerinin de sürücülerin tutanak tutmaktan kaçınmalarına neden olduğunu belirterek, "Aracın kazalı olması, satışları olumsuz etkiliyor. Müşteriler, daha az hasarlı araçları tercih ediyor. Bu yüzden sürücüler hem araca kaza kaydı yansıdığı için hem de aracı satarken zarara uğramamak için tutanak tutmuyorlar" diye ekledi.