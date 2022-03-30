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Giriş Tarihi: 31.3.2022

KDV indirimine uymayan firmalara ağır yaptırım

KDV indirimine uymayan firmalara ağır yaptırım
TİCARET Bakanı Mehmet Muş, KDV indirimlerinin ardından 81 ilde denetim yapılacağını belirterek, "KDV indirimlerini fiyatlara yansıtmayan ve haksız artışıyla vatandaşlarımızı mağdur eden firmalara en ağır yaptırım uygulayacağız. Temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerde KDV'nin yüzde 18'den 8'e indirilmesine yönelik amacına ulaşması için gerekli çalışmaları başlattık" dedi. Muş, yaptığı paylaşımda, düzenlemenin yürürlüğe girmesini müteakip 81 ildeki ticaret müdürlükleri aracılığıyla ülke genelinde denetimler gerçekleştireceklerini kaydetti. ANKARA
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KDV indirimine uymayan firmalara ağır yaptırım
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