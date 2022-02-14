KDV indirimiyle birlikte denetimler başladı





VATANDAŞ DAHA FAZLA İNDİRİM DESTEĞİ BEKLİYOR



Markete alışveriş yapmak için gelen emekli Hasan Gümüş, "Fiyatların yükseldiği bir ortamda temel gıda maddelerinde yüzde 7 lik indirim dahi bizleri biraz olsun rahatlatır. Ürünlerde 1 lira oynamış. Çok büyük bir fark yok ama indirimin bu şekilde başlaması devamını getirecektir. İnsanlar gerçekten çok zorlanıyor. İndirimlerin daha fazla yapılıp denetlenmesi gerekir. Çünkü gıda maddelerine yüzde yüze varan zamlar yapıldı. 5 liraya aldığımız mal 10 lira oldu. Yüzde 7 düşüş yapıldı fakat zincir market ve firma sahiplerinin de indirime gitmesi ve bunun denetlenmesi bizim faydamıza olacaktır" dedi

Marketlerde sebze fiyatlarının da kış olmasından dolayı yüksek olduğu dikkat çekerken market çalışanı Muhiyettin Aydın, "KDV indirimi temel gıda maddelerinde olduğu gibi marketler tarafından sebze fiyatlarında da uygulandı. Domates 20 liradan 19 liraya, biber 35 liradan 30 liraya, salatalık 20 liradan 19 liraya patates 6 buçuk liradan 6 liraya, patlıcan 28 liradan 25 liraya, havuç 8 liradan 7 liraya, Ispanak 12 liradan 11 liraya düştü.

Marketten alış veriş yapan İsmail Drifa, "Ben marketten alışveriş yaparken etiketlere bakıyorum. Fiyatlar çok yüksek. Ama KDV indirimi ile etiketlerde değişiklikler yapılıyor. Bu iyi oldu. İnşallah bu indirimler daha da artarda bizde rahat rahat alış veriş yaparız" dedi. Marketlerin KDV indirimini ürünlere yansıtmadığı tespit edildiğinde 148 bin TL ceza uygulanacağı kaydedildi.

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