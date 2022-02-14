KDV indirimiyle birlikte denetimler başladı

Gıda maddelerindeki fiyat artışınında indirime gitmek için "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri" tanıtım toplantısında açıklanan gıdada KDV indirimine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, temel gıda ürünlerinde KDV yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi. Bugünden itibaren geçerli olan indirimler İlçe Belediye zabıta ekipleri tarafından sabahın erken saatlerinden itibaren başlatıldı.
İstanbul'un ilçe belediyelerinden Bağcılar, Bahçelievler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat denetim Müdürlüğü ekipleri de sahaya inerek, marketlerde KDV denetimi yapmaya başladı. Denetimde vatandaşların aldıkları ürünlerin kasada kesilen fişlerinin KDV oranının yüzde 1 olarak kesilip kesilmediği ve raflardaki fiyat ürün etiketlerinde düzenleme yapılıp yapılmadığı kontrol edildi.
UYGULAMAYAN MARKETLER CEZALANDIRILACAK
Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Ali Erdoğan ile zabita müdürü Zikri Kılıç etiketleri de denetlediler. Temel gida ürünlerde yüzde 8 den yüzde 1'e indirilen KDV indirimlerinin fiyatlara yansıması denetledi. Yapılan indirimin kasada yapıldığını tespit ettiler. Ali Erdoğan, KDV indirimi ile birlikte etiketlerin değiştirilmeye başlandığını ve kasada fiyatlarda KDV indiriminin yapıldığını alnan gıda maddelerinin kasdan geçirilmesi ile tespit etti. Denetimlerimiz devam edecek. Vatandaşın hakkını korumak için çalışmaya devam edeceğiz.
Bahçelievler'deki bir markette denetimlerini sürdüren zabıta memuru Halil İbrahim Çırak, uygulamanın henüz çok yeni olduğuna dikkat çekerek, "Ürünlerin etiketlerine, son kullanma tarihlerine bakıyoruz. Bu ürünlerin numunelerini alıyoruz ve kasaya gidiyoruz. Kasa fişi ve reyon fişi arasındaki fiyatları karşılaştırıyoruz. KDV indirimleri oldu ve bu indirimleri marketlerin uygulayıp uygulamadığına bakıyoruz. Uygulamayanlar için Haksız Fiyat Denetim Formu tanzim ediyoruz. İş yerlerine bu konuda gerekli uyarıları yapıyoruz ve uymayanlar hakkında gerekli yasal işlem uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.
DÜN İLE BUGÜN ARASINDA 14 LİRALIK FİYAT FARKI
İndirimdeki farkı görmek için çay, yumurta, salça, zeytin, şeker, un, makarna, tuz, süt, margarin ve beyaz peynirden oluşan 11 parçalık alışveriş yaptıklarını belirten Bağcılar Zabıta Müdürü Zikri Kılıç, "Temel ihtiyaç malzemelerinde yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü. Bununla alakalı biz dün akşam bir alışveriş gerçekleştirdik. Bu alışverişimiz temel ihtiyaç malzemeleri olan tuz, yağ, çay makarna gibi 11 kalem malzeme alındı. Etiket ve kasa fiyatları karşılaştırıldığında tekrar aynı alışverişi yaptığımızda KDV oranlarının kasada yüzde 8'den yüzde 1'e düştüğünü gördük" diye konuştu.
ÇALIŞANLARI GECEDEN HAZIRLIKLARA BAŞLADI
Market çalışanları ise kasada yapılan KDV indiriminin etiketlerini sabahın erken saatlerinden itibaren uygulamaya başladı. Bazı zincir marketlerinin kararı geç uygulamasından dolayı etiket değişim işinin sabah saatinde yapıldığı görüldü.
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VATANDAŞ DAHA FAZLA İNDİRİM DESTEĞİ BEKLİYOR
Markete alışveriş yapmak için gelen emekli Hasan Gümüş, "Fiyatların yükseldiği bir ortamda temel gıda maddelerinde yüzde 7 lik indirim dahi bizleri biraz olsun rahatlatır. Ürünlerde 1 lira oynamış. Çok büyük bir fark yok ama indirimin bu şekilde başlaması devamını getirecektir. İnsanlar gerçekten çok zorlanıyor. İndirimlerin daha fazla yapılıp denetlenmesi gerekir. Çünkü gıda maddelerine yüzde yüze varan zamlar yapıldı. 5 liraya aldığımız mal 10 lira oldu. Yüzde 7 düşüş yapıldı fakat zincir market ve firma sahiplerinin de indirime gitmesi ve bunun denetlenmesi bizim faydamıza olacaktır" dedi
Marketlerde sebze fiyatlarının da kış olmasından dolayı yüksek olduğu dikkat çekerken market çalışanı Muhiyettin Aydın, "KDV indirimi temel gıda maddelerinde olduğu gibi marketler tarafından sebze fiyatlarında da uygulandı. Domates 20 liradan 19 liraya, biber 35 liradan 30 liraya, salatalık 20 liradan 19 liraya patates 6 buçuk liradan 6 liraya, patlıcan 28 liradan 25 liraya, havuç 8 liradan 7 liraya, Ispanak 12 liradan 11 liraya düştü.
Marketten alış veriş yapan İsmail Drifa, "Ben marketten alışveriş yaparken etiketlere bakıyorum. Fiyatlar çok yüksek. Ama KDV indirimi ile etiketlerde değişiklikler yapılıyor. Bu iyi oldu. İnşallah bu indirimler daha da artarda bizde rahat rahat alış veriş yaparız" dedi. Marketlerin KDV indirimini ürünlere yansıtmadığı tespit edildiğinde 148 bin TL ceza uygulanacağı kaydedildi.