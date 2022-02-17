KDV indirimiyle birlikte denetimlerde başladı! Ankara’da ’fiyat denetim timi’ kuruldu

Kahramankazan Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'nin yüzde 1'e indirildiğini ve kurdukları denetim ekipleriyle bu alanda kendilerinin attığı adımlara ters adımlar atanlara yönelik şiddetli cezai müeyyideleri uygulayacaklarına" ilişkin çıkışının ardından harekete geçti. Kurulan "fiyat denetim timi" denetimlere başlarken, etiketleri mercek altına aldı.

EKİPLER ETİKETİN DIŞINDA RUHSAT VE HİJYEN KONTROLÜ DE YAPIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'nin yüzde 1'e indirildiğini açıklayarak, "Kurduğumuz denetim ekipleri ile bizim attığımız adımlara karşı ters adımlar atanlara yönelik şiddetli cezai müeyyideleri uygulayacağız" demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çıkışı üzerine harekete geçen Kahramankazan Belediyesi, zabıta müdürlüğü bünyesinde bir "fiyat denetim timi" kurdu. Denetimlere başlayan "fiyat denetim timi" ilçedeki gıda satışı yapılan zincir market, market, bakkal ve tüm işletmelerdeki etiketleri mercek altına aldı. Ekipler bu kapsamda ilk olarak yapılan KDV'de yapılan bu indirimin etiketlere yansıyıp yansımadığını kontrol ediyor. Denetimlerini rutin olarak sürdürecek olan ekipler, fırsatçılara ve fahiş fiyat artışı yapılmasına izin vermeyecek. Ekipler, etiket kontrolünün yanı sıra, ruhsat, fatura, hijyen ve ürünlerin sağlıklı olup olmadığını da denetliyor.

"VATANDAŞIMIZI MAĞDUR ETTİRMEYİZ"

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, bu kapsamda rutin olarak yaptıkları denetimleri, kurdukları "fiyat denetim timi" ile daha da sıklaştıracaklarını söyledi. Fiyat denetim timinin, ilgili bakanlıklarca kurulacak ekiplere yardımcı olması amacıyla kurduklarını anlatan Oğuz, denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceğini kaydetti. Oğuz, "Kahramankazanımızda fırsatçılığa ve fahiş fiyat artışlarına geçit vermiyoruz, vermeyeceğiz. Vatandaşımızı mağdur ettirmedik, ettirmeyeceğiz" dedi.

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