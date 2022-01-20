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Giriş Tarihi: 21.1.2022

KDV oranları sadeleşecek

ERDEM ANILAN ERDEM ANILAN
KDV oranları sadeleşecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tüm taraflarla görüşerek yürüttüğü çalışma kapsamında tüm sektörlerde KDV oranları sadeleştirilecek

TEMEL gıda ürünlerinde yaşanan artışla birlikte başlatılan KDV oranlarında sadeleşmeyi öngören çalışmada sona yaklaşıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tüm taraflarla görüşerek yürüttüğü çalışma kapsamında sadece temel gıda maddeleri ile ilgili değil, tüm alanlardaki KDV oranları baştan sona yeniden ele alınacak. Tüm sektörlerde KDV oranları sadeleştirilecek.

ETİKETLERE YANSIYACAK
Çalışmalar kapsamında farklı oranlarda uygulanan KDV'deki oranlar daha anlaşılır ve sade hale getirilmiş olacak. KDV oranlarında yapılacak düzenlemenin temel gıda ürünleri başta olmak üzere fiyat etiketlerinde düşüş sağlaması da öngörülüyor. KDV, halıhazırda 1,8 ve 18 olmak üzere 3 farklı şekilde uygulanıyor. Tek bir KDV oranını uygulamasına geçilmesi de üzerinde de çalışılıyor. Gıda, eğitim, sağlık gibi alanlarda tek ve düşük bir KDV oranı uygulanması söz konusu.
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KDV oranları sadeleşecek
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