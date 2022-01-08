KDV’yi düşürmek için kollar sıvandı

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan
'ın uygulamaya başlattığı, yeni ekonomi politikaları kapsamında Katma Değer Vergisi
(KDV) ile ilgili de devrim niteliğinde adımlar atılıyor. Yapılacak düzenleme etiket fiyatlarını düşürürken, vatandaşların da cebine katkı sağlayacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
'nin, "KDV'nin sadeleştirilmesiyle piyasada üretici ve tüketiciler başta olmak üzere herkesin ittifak edebileceği yalın bir sistem getireceğiz. Özellikle de KDV iadelerini hızlandırıyoruz" sözleri ile açıkladığı modelin detayları ortaya çıkmaya başladı. Alternatifli hazırlanan teklife son şekli verilerek TBMM
'ye sunulacak. Halen Türkiye
'de 1.8 ve 18 olmak üzere 3 farklı oran uygulanıyor. Çalışma kapsamında yeni getirilecek sisteme ilişkin birkaç alternatif bulunuyor. Ya bunlardan biri tercih edilecek ya da bir kaçının içinde yer aldığı yeni bir çatı oluşturulacak. Öncelikli olarak üzerinde durulan konu yüzde 18'lik KDV oranının düşürülmesi yönünde. Hangi rakama inerse nasıl bir sonuç çıkacağına ilişkin hesaplamalar yapılıyor. Farklı KDV rakamlarının uygulanması sorunlara neden oluyor. Bunun ortadan kaldırılması için tek bir KDV oranının uygulamasına geçilmesi de üzerinde de çalışılıyor. Düzenlemeyle özellikle gıda gibi temel ihtiyaç kalemlerinde indirim sağlayarak vatandaşın hayatlarını kolaylaştırılması isteniyor. Gıda, eğitim, sağlık gibi alanlarda tek ve düşük bir KDV oranı uygulanması gündemde. Çeşitli kesimler gıdada tek bir KDV oranı uygulanıp yüzde 1'e çekilmesi ya da tamamen kaldırılması yönündeki taleplerini dile getiriyor. Sıfır KDV'nin maliyetlerine ilişkin de hesaplamalar yapılıyor. Bazı ürünlerde tamamen kaldırılması da bekleniyor.