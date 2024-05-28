Kefalet sigortası ikiye katladı

Bankaların sunduğu teminat mektubuna alternatif olan kefalet sigortaları tüm dünyada oldukça yaygın. Hatta Türkiye'de bankaların üzerinde ciddi bir yük olan kefalet sigortalarının sigorta sektöründe büyümesinin tüm ekonomi için ciddi faydalar sağlayacağı yıllardır konuşuluyor. Dünyada 2022'de 17.2 milyar dolar olarak tahmin edilen küresel kefalet pazarının, 2029'a kadar yüzde 5.8 yıllık büyüme oranıyla 25.5 milyar dolara ulaşması bekleniyor.Son yıllarda finansal sigortalara yapılan yeni düzenlemeler ve bu konuda teşvik edici diğer adımlar sonrası ciddi bir hareketlilik var. Kamu alımlarında, banka kredilerinde, taahhüt işlerinde ve diğer birçok alanda kullanılan kefalet sigortaları 2023 yıl sonu itibarıyla prim üretiminde yüzde 137.2 artarak 828 milyon TL'ye ulaştı. Sözleşme veya anlaşmalarda şartların yerine getirilmemesi durumunda, üçüncü bir kişinin borcu ödemeyi garanti eden kefalet sigortası rekabet gücünü de artırıyor.Geçtiğimiz yıl hayata geçirilen yeni düzenleme ile birlikte kamu ihalelerinde bankalar tarafından düzenlenen teminat mektuplarına alternatif olarak, kefalet sigortalarının da kullanılabilmesinin önü açıldı. Daha önce, kamu ihalelerinde teminat olarak, sadece bankalar tarafından düzenlenen teminat mektupları kabul edilmekteydi. Bu durum, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için önemli bir finansal yük oluşturmaktaydı. Kefalet sigortasının kullanımına yönelik düzenlemeler, küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet gücünü artırmasını ve kamu ihalelerine katılımını kolaylaştırdı. Genel sektörden aldığı pay her geçen gün artan kefalet sigortalarının kamu alımlarında kullanılabilir hale getirilmesi, banka kredilerinde ve taahhüt işlerinde kullanımının artması ile önümüzdeki dönemde daha da hızlı bir büyüme trendine gireceği belirtiliyor.Bankadan teminat mektubu alan bir işletme, aslında gayri nakdi kredi kullanmış oluyor. Bu da bankacılık sektöründen kullandığı kredi limitlerini daraltıyor. Oysaki sigorta şirketlerinden alınan teminat senedi, banka kredi hacminizi etkilemiyor. İşletmenizin nakdi kredi ihtiyacını çok daha rahat karşılıyorsunuz. Uluslararası faaliyet gösteren firmalar için de kefalet sigortası hem iş yükü hem maliyet avantajı sağlıyor.