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Giriş Tarihi: 19.5.2023 19:10

Kelebek Mobilya, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı “Buzun Kelebekleri” Reklam Filmiyle Kutluyor

Kuruluşunda Mustafa Kemal Atatürk’ün imzası bulunan ve iletişim çalışmalarında milli bayramlarımıza önem veren Kelebek Mobilya, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma,Gençlik ve Spor Bayramı’na özel filmini Sponsoru olduğu Buz Hokeyi Kadınlar Ligi oyuncularıyla hazırladı.

Kelebek Mobilya, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı “Buzun Kelebekleri” Reklam Filmiyle Kutluyor

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu iş birliği ile gerçekleştirilen filmde; Ankara'nın Çayyolu Gordion - GASK (Genç Ankaralılar Spor Kulübü ) Erzurum'un Narmanspor ve İstanbul'un Buz Adam GSK - İBBSK - Buz Korsanları - Buz Beykoz takımlarının genç oyuncuları rol aldı.

Kelebek Mobilya'nın sponsorluğundan sonra "Buzun Kelebekleri" olarak da anılan genç buz hokeyi oyuncuları, filmde Atatürk'ün gençliğe hitabesindeki "Ey Türk Gençliği Birinci Vazifen…" hitabına "Hazırız" diye cevaplayarak hedefe doğru ilerliyorlar ve 19 rakamını oluşturarak Ata'mıza selam duruyorlar.

Kelebek Mobilya'dan 19 Mayıs'a Özel Yeni Reklam Filmi

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Kelebek Mobilya, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı “Buzun Kelebekleri” Reklam Filmiyle Kutluyor
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