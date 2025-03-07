Kelebek Mobilya’dan 8 Mart’a özel reklam filmi: “Kadın İsterse”

Kurulduğu günden bu yana hayata geçirdiği reklam filmleri ve iletişim çalışmalarıyla fark yaratan Kelebek Mobilya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel hazırladığı reklam filmini yayınladı. Sanatçı Aydilge'nin ünlü "Kadın İsterse" şarkısını söylemine taşıyan filmde; hayatın birçok alanındaki güçlü kadınların görüntülerine eşlik eden sözler "Kadın isterse her şey olur bir umut ve neşeyle" diyerek başlıyor ve "Kadın isterse gerçek olur tüm hayaller de…" mesajıyla tamamlanıyor.

Bugüne kadar kadın istihdamını artırmaya ve girişimci kadınların önünü açmaya yönelik pek çok çalışma gerçekleştiren Kelebek Mobilya, bu desteğini, her yıl olduğu gibi bu yıl da hazırladığı Kadınlar Günü filmi ve Kadınlar Günü Haftasına özel indirimler ile sürdürüyor. Aynı zamanda marka, Kadınlar Günü Haftası'na özel nakitte ekstra yüzde 20 indirim fırsatıyla tüm Kelebekseverleri, Kelebek Mobilya mağazalarına bekliyor.

Kelebek Mobilya, kadınların hayatın her alanında daha görünür, daha güçlü ve daha özgür olması için destek vermeye devam ederken, bu anlamlı günde tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığı film tüm mecralarda yayında.

"HAYALLERİNİN PEŞİNDE KOŞAN TÜM KADINLARIN YANINDAYIZ"

Kadınlar Günü reklam filmi hakkında konuşan Kelebek Mobilya Marka Direktörü Serkan Kaplan, "Kelebek Mobilya olarak kurulduğumuz günden bu yana kadınların sanatta, sporda ve iş dünyasında var olmalarını toplumsal gelişmenin temeli olarak görüyor ve çalışmalarımızı toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında sürdürmeye özen gösteriyoruz. Kadınların en sevdiği markalar arasında yer alan Kelebek Mobilya olarak hayallerinin peşinden koşan tüm kadınların dün ve bugün olduğu gibi gelecekte de yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

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