Kelebek’ten Gediz Ovası’na bereket akacak! Manisalı üreticiye yılda 53 milyon lira ek gelir

Gediz Ovası'ndaki üzüm bağlarını su ile buluşturabilmek için adeta zamanla yarıştıklarının ifade eden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "22 milyon 920 bin metreküp depolama hacmiyle bölgenin en büyük barajlarından biri olan Kelebek Barajı'ndaki çalışmaları tamamladık ve su tuttuk. Kelebek Barajı'nda biriken suyu yaklaşık 10 km boyunca Koca Dere yatağına bırakacağız. Daha sonra da bir regülatör vasıtası ile o suyu yeniden tutup sulama şebekesine vereceğiz. 30 metre yüksekliğindeki regülatörün gövdesini ve vana odası imalatlarını tamamladık. Dolusavaktaki çalışmalarımızı da ay sonuna kadar bitireceğiz" diye konuştu.