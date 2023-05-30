Kelebek’ten Gediz Ovası’na bereket akacak! Manisalı üreticiye yılda 53 milyon lira ek gelir

Gediz Ovası'ndaki üzüm bağlarını su ile buluşturabilmek için adeta zamanla yarıştıklarının ifade eden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "22 milyon 920 bin metreküp depolama hacmiyle bölgenin en büyük barajlarından biri olan Kelebek Barajı'ndaki çalışmaları tamamladık ve su tuttuk. Kelebek Barajı'nda biriken suyu yaklaşık 10 km boyunca Koca Dere yatağına bırakacağız. Daha sonra da bir regülatör vasıtası ile o suyu yeniden tutup sulama şebekesine vereceğiz. 30 metre yüksekliğindeki regülatörün gövdesini ve vana odası imalatlarını tamamladık. Dolusavaktaki çalışmalarımızı da ay sonuna kadar bitireceğiz" diye konuştu.
ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ OLARAK SÜRÜYOR
Sulama Şebekesi ile ilgili çalışmaların da aralıksız devam ettiğini kaydeden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, toplam 22 km'lik HDPE borudan 16,5 km, 5 km çelik borudan 4,3 km, 13 km CTP borudan ise 9,5 km'lik kısmının döşendiğini söyledi.
2023 YILI SONUNDA TAMAMLANACAK
Kelebek Barajı Sulama Projesi'nde şu anda yüzde 46 fiziki gerçekleşme oranına ulaştıklarını kaydeden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, bölge üreticisinin de desteği ile 2023 yılı sonuna kadar 14 bin 440 dekar arazideki çalışmaları da tamamlamak istediklerini belirtti.
MANİSALI ÜRETİCİYE YILDA 53 MİLYON LİRA EK GELİR SAĞLAYACAK
Temelden yüksekliği 62 metre olan Kelebek Barajı'nın gövdesi SSB (Silindirle Sıkıştırılmış Beton) tipinde inşa edildi. 24 bin 040 dekar verimli tarım arazisini modern sistem ile sulayacak proje, bölge üreticisine yılda yaklaşık 53 milyon lira ek gelir sağlayacak. Ayrıca 1200 kişiye de iş olanağı yaratacak. Projeden Ahmetli ilçe merkezi ile Gökkaya, Alahıdır, Akçapınar ve Yeniköy mahalleleri faydalanacak.