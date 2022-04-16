Kendi topraklarına ışık oldular! İşte Göle’nin güçlü kadınları

İstanbul Göle Kadın Meclisi Derneği… Ardahan Göle'den metropol İstanbul'a göçen 9 anadolu kadını tarafından, tam 5 yıl önce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kuruldu.

Gönüllülerle birlikte yaklaşık 200 kadının emeğiyle ayakta duran dernekte, hem Göle'nin yöresel kültürü yaşatılıyor; hem de elde edilen kazançlarla Göleli kız çocuklarına eğitim bursu sağlanıyor.

HER ADIMINDA KADIN EMEĞİ VAR

Göle'den İstanbul'a uzanan gönül köprüsünün her aşamasında kadın, kurdukları üretim zincirinin her halkasında ise emek var. Yörenin kadın üreticisinden alınan sütlerle tereyağı yapılıyor, göğermiş peyniri yapılıyor; tarlalarına ekilen buğdaydan ise feselli, erişte ve mantı yapılıyor. Yeri geliyor tiyatro oyunu sergileniyor, yeri geliyor birbirinden güzel el işi örgüler yapılıyor. Ürünlerin satışından elde edilen gelirler ise Göle'nin başarılı kız öğrencilerine eğitim bursu oluyor.

"ÇÜNKÜ KADIN HAKEDİYOR"

İstanbul Göle Kadın Meclisi Derneği ve Göle Kadın Kooperatifi Başkanı 3 çocuk annesi Türkan Deli: Biz Göleli kadınlar, erkek egemen coğrafyada yaşıyoruz.

Kadın her ne kadar kültürümüzün göbeğinde de olsa erkeğin gölgesinde kalıyor. Cinsiyet eşitliğini sağlamak, kadının gücünü göstermek için İstanbul'daki arkadaşlarımızla birlikte Göleli kadınlar olarak kadın meclisimizi ve kadın kooperatifimizi kurduk. Çünkü kadın hakediyor.

KIRMIZI PERDEDE SAHNE ALDIK

Türkan Deli: Göle'mizi, kadınımızı desteklemek için her yolu deniyoruz. Ürünlerimizi Göleli kadınlarımızdan, kendi toprağımızdan alıyoruz. Kımı turşusu, kozalak şurubu, göğermiş peyniri, feselli, köy pastası, kaz, tereyağı, mantı… Bir yandan yöresel ürünlerimizi tanıtıyoruz, bir yandan da patik örüyoruz, çanta kazak örüyoruz.

Kültürel faaliyetlerimizi artırmak için hemşehrimiz Tuncer Dağ'ın Göle'de yaşanmış bir olayı senaryolaştırdığı "Hatce'nin Hecesi"ni oynadık, 23 kez kırmızı perdede sahne aldık.

KIZ ÇOCUKLARIMIZ OKUSUN DİYE

Göleli kız çocuklarını okutmanın asli görevlerinin olduğunu belirten Türkan Deli "Mücadelemizden kazandıklarımızı Göle'nin başarılı ama dezavantajlı kız öğrencilerine burs olarak veriyoruz.

Hem biz kadınların mücadelesi hem de hayırseverlerimizin desteğiyle her yıl onlarca kız çocuğumuza destek olmaya çalışıyoruz. Tüm bu mücadelemiz kız çocuklarımız okusun diye" ifadelerine yer verdi.

HERKES BİR İŞİN UCUNDAN TUTUYOR

Dernek yönetiminde görev yapan 2 çocuk annesi Nurten Kaya "Biz Göleliyiz. Asli görevimiz topraklarımızın kızlarını okutmak. Burada herkes bir işin ucundan tutuyor.

Türkan Hanım hamur açıyor, ben mantı sarıyorum, Nuray Hanım pazarlama ve tanıtımla ilgileniyor. Omuzlarımızdaki sorumluluklarımızın bilincindeyiz. El verdiğimiz kızlarımızın bugün güzel üniversitelerde okuduklarını görebiliyor olmak en büyük gurur ve sevinç kaynağımız.