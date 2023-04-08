Kendini kayırma ve veri birleştirme endişe yaratıyor

Rekabet Kurumu "Çevrim İçi Reklamcılık Sektör İncelemesi" kapsamında ön rapor aşamasını tamamladı. Google ile Facebook, Instagram ve Whatsapp'ın sahibi Meta'ya uyarılarda bulunan Rekabet Kurumu, bu platformların kendini kayırma ve veri birleştirme uygulamalarının dijital pazarda endişe yarattığını ifade etti. Ayrıca haber yayıncılarının dijital platformlara bağımlı olduklarına dikkat çekildi.Rekabet Kurumu, geçen yıl itibarıyla çevrim içi reklamcılığın televizyon reklamcılığını geride bırakarak reklam harcamalarından en çok pay alan mecra haline geldiğine işaret ederek, bu çerçevede, ilk olarak görüntülü reklamcılık pazarının Meta, arama bazlı reklamcılık pazarının ise Google ekonomik bütünlükleri nezdinde yoğunlaştığını vurguladı.Pazar gücü yüksek platformların bağlama, kendini kayırma ve veri birleştirme uygulamalarına yönelik endişelerin çevrim içi reklamcılık sektöründeki rekabetçilik düzeyini etkileyebileceği tespit edildi, reklam teknolojisi tedarik zincirinde önemli bir şeffaflık sorunu olduğu görüldü. Sektörde, reklam verenler ve yayıncılar aleyhine ciddi bir bilgi asimetrisi problemi bulunduğu tespit edildi.Sektör incelemesi kapsamında irdelenen bir başka konu, haber içeriklerinin okuyuculara ulaştırılmasında dijital platformların oynadıkları önemli rolün neden olduğu endişeler oldu. Platformların haber yayıncıları için kaçınılmaz ticari ortaklar haline gelmesi ve bu durumun, platformlarca sunulan şartların haber yayıncıları tarafından koşulsuz kabulünü zorunlu kılması, haber yayıncılarının reklam gelirlerinin düşmesi ve bazı hallerde ise bu gelirlerin dijital platformlara kayması endişelerini ortaya çıkardığı görüldü.