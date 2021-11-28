Kenevir ekimi 10 kat artacak

Türkiye
'de yerli ve milli kenevire ilgi artıyor. Tescillenen vezir ve narlı tohumlarının 400'er dekar alanda ekilmesi planlıyor. Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Selim Aytaç, gelecek yılın tohumlarının hazır olduğunu belirterek, "Almanlar ve Fransızlar fizibilite çalışması için Türkiye'de. Yeşil mutabakattan dolayı bir hareketlenme olacak. Bu alan yeni istihdam anlamına da geliyor" dedi.
19 Mayıs Üniversitesi ile Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirilen vezir ve narlı adları verilen iki kenevir türü mart ayında tescillendi. Bu yıl vezir çeşidi Samsun Bafra
ve Ambarköprü'de 20'şer dekar alanda ekildi. Bakanlık, 2020'de vezir ve narlı tohumlarının 400'er dekar alanda ekilmesini planlıyor.