Kent tarımıyla gıda fiyatı düşecek israf önlenecek

Gıdafiyatlarında en büyük sorunların başında lojistik maliyetleri geliyor. Özellikle büyükşehirlere kilometrelerce uzaklıktan getirilen meyve-sebzede lojistik nedeniyle fiyatlar artaken yolda bozulan ürünler israfa da yol açıyor. Gıdanın yüzde 20'si de yolda zayi oluyor. Bu sorunun çözümü için Tarım ve Orman Bakanlığı Kent Tarımı modelini geliştirirken bu projeye büyük şirketler de sahip çıkmaya başladı.Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinden CarrefourSA, büyük şehirlerdeki mağazalarında kent tarımı uygulamasını devreye aldı. Şirket, raf ömrü kısa olan roka, tere, kıvırcık, maydanoz gibi yeşillik ürünlerini büyükşehirlere yakın tarımsal alanlarda sözleşmeli çiftçilik modeliyle üretecek. İstanbul'da 310 dönüm tarım arazisinde 100 çiftçiyle başlatılan proje Ankara, İzmir ve Bursa'yla devam edecek. Lojistik maliyetini düşürecek modelle ürünlerde yüzde 20'ye varan oranda fiyat gerileyecek. Ayrıca gıda israfı önlenirken, daha taze ürünler tüketiciye sunulacak. Projenin tanıtımı amacıyla Gebze Göçbeyli'deki sera üreticilerini ziyaret eden Carrefoursa CEO'su Kutay Kartallıoğlu, "Bu projemizle kentin etrafında bulunan tarım alanlarında sürdürülebilir üretim hedefliyoruz. Mesafelerin kısalmasıyla lojistik ve akaryakıt başta olmak üzere maliyetlerde bir düşüş olacağı için yeşilliklerimizi yüzde 20 daha düşük fiyata ve daha taze olarak raflara koyabileceğiz" dedi.Kent tarımı modeliyle yerli üreticiye alım garantili tarım fırsatı sunduklarını anlatan Kartallıoğlu, "Gıda atığı ve karbon ayak izimizi azaltacak bu üretim modeliyle bir yıl içinde İstanbul mağazalarımızın tüm yeşillik grubundaki ihtiyacının yarısını karşılayacağız. Bakliyat ürünlerinde de bölgenin özelliği ve toprak yapısına uygun kent tarımını destekleyeceğiz" diye konuştu.TÜRKİYE'DE her yıl 19 bin ton gıdanın çöpe gittiğini belirten Karttalıoğlu, "Bu 625 bin çöp kamyonu kadar ürün anlamına geliyor. Bu ürünlerin sadece yüzde 2'sinin çöpe gitmesine engel olabilsek ekonomiye yılda 20 milyar TL'lik kaynak aktarmış oluruz. 'Yerinde Üretim Yerinde Tüketim' vizyonuyla başlattığımız bu projemizle gıdanın tazeliğini korurken, planlı üretim ve satışla gıda kaybını azaltacağız" ifadelerini kullandı.