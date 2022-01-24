Kentsel dönüşüm depoları doldurdu

SON yıllarda yeniden hız kazanan kentsel dönüşüm projeleri depolama hizmetlerine olan ilgiyi de artırdı. Evini dönüşüme verenler için en büyük sorunların geçici barınma ve eşyaların muhafaza edilmesi olduğunu belirten PratikDepo Genel Müdürü Okan Artemiz, son yıllarda İstanbul
'dan aldıkları taleplerin yüzde 25'den fazlasının kentsel dönüşümle bağlantılı olduğunu dile getirdi. Artemiz, "Bir binanın yenilenmesi en iyi ihtimalle 12 ila 15 ay sürüyor. İnsanlar, geçici süre yaşayacakları evin maliyetlerini minimumda tutmak istiyor. Yüksek kiralar da dikkate alındığında insanlar küçük evlere yöneliyor. Hal böyle olunca insanlar eşya depolama hizmetlerine yöneliyor" dedi.