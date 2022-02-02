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Giriş Tarihi: 2.2.2022 09:13 Son Güncelleme: 2.2.2022 09:16

Kentsel dönüşüm için son dakika kredi kararı: Başkan Erdoğan imzaladı

Kentsel dönüşüm için son dakika kredi kararı: Başkan Erdoğan imzaladı

Kentsel dönüşüm için son dakika kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Kentsel dönüşümde riskli yapıların yenilenmesi için kullandırılacak kredi tutarları iki katına çıkarıldı.

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, bir önceki uygulamada Güçlendirme Kredisi olarak 80 bin lira verilirken yeni uygulamada bu oran 160 bin liraya çıkarıldı.

Konut yapım kredisi, konut edinme kredisi, işyeri yapım kredisi, işyeri edinme kredisi tutarları da 200 bin liradan 400 bin liraya çıkarıldı.

Birden fazla bağımsız bölüme sahip olan hak sahipleri için de her bir bağımsız bölüm için 1 milyon lira olan kredi tutarı 2 milyon liraya yükseltildi.

Ayrıca azami ana para ödemesiz dönem sayısı da konut edinme kredisi ve işyeri edinme kredisinde 1 yıldan 2 yıla çıkmış oldu.

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Kentsel dönüşüm için son dakika kredi kararı: Başkan Erdoğan imzaladı
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